В Самаре пройдет современный фестиваль здоровья

18 сентября в 11 часов в Загородном парке начнется фестиваль "Здоровье. Самара. 2022", посетить который сможет любой житель города. В программе много возможностей для поддержания здорового образа жизни от бесплатной диагностики до мастер-классов от игроков "Крыльев Советов".
Весь день здесь будут работать и бесплатно принимать всех желающих мобильные пункты быстрой диагностики (флюорография, маммография, детская стоматология и т. д.). Рядом в специально оборудованном лектории ведущие специалисты здравоохранения Самары расскажут о первой помощи при инсульте, действенных механизмах "антистарения", детских болезнях в сезон простуд и других аспектах общественного здоровья. В "Аллее клиник" будут представлены государственные и частные медицинские учреждения, которые только для посетителей фестиваля приготовили специальные акции.
Инструкторы из клуба "Доброходы" обучат всех желающих скандинавской ходьбе. Мастер-классы будут проходить каждые полчаса, а затем можно будет отработать навык и выполнить программу ходьбы. Здесь же в 11:00 состоится общая зарядка, которую проведут известные самарские спортсмены — победители и призеры мировых соревнований. Это Ирина Заблудина — российская дзюдоистка, чемпионка и призер чемпионатов России, обладательница Кубка России, призер чемпионатов Европы, мастер спорта России международного класса и Илья Фролов — российский пятиборец, чемпион мира в личном зачете и командном первенстве, чемпион мира среди юниоров. Поучаствовать в зарядке с легендарными чемпионами смогут все желающие.
На мини-футбольной площадке состоится турнир среди детских городских команд. В 12:30 эту локацию посетят игроки и ветераны "Крыльев Советов". Они проведут автограф-сессию для участников и гостей фестиваля.
Посетители смогут пообщаться с ветераном команды Валерьяном Панфиловым, лучшим бомбардиром в истории клуба Равилем Аряповым и Антоном Бобром, сыгравшим 300 игр за "Крылья Советов".
Все желающие смогут принять участие в бесплатных фитнес-программах и розыгрышах с вручением подарков.
Фестиваль "Здоровье. Самара. 2022" рассчитан на разные возрастные группы. Полезное занятие по интересам найдется всем. При этом каждая из предложенных активностей может стать важным шагом к укреплению здоровья.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!