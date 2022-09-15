В Самаре пройдет современный фестиваль здоровья

18 сентября в 11 часов в Загородном парке начнется фестиваль "Здоровье. Самара. 2022", посетить который сможет любой житель города. В программе много возможностей для поддержания здорового образа жизни от бесплатной диагностики до мастер-классов от игроков "Крыльев Советов".

Весь день здесь будут работать и бесплатно принимать всех желающих мобильные пункты быстрой диагностики (флюорография, маммография, детская стоматология и т. д.). Рядом в специально оборудованном лектории ведущие специалисты здравоохранения Самары расскажут о первой помощи при инсульте, действенных механизмах "антистарения", детских болезнях в сезон простуд и других аспектах общественного здоровья. В "Аллее клиник" будут представлены государственные и частные медицинские учреждения, которые только для посетителей фестиваля приготовили специальные акции.

Инструкторы из клуба "Доброходы" обучат всех желающих скандинавской ходьбе. Мастер-классы будут проходить каждые полчаса, а затем можно будет отработать навык и выполнить программу ходьбы. Здесь же в 11:00 состоится общая зарядка, которую проведут известные самарские спортсмены — победители и призеры мировых соревнований. Это Ирина Заблудина — российская дзюдоистка, чемпионка и призер чемпионатов России, обладательница Кубка России, призер чемпионатов Европы, мастер спорта России международного класса и Илья Фролов — российский пятиборец, чемпион мира в личном зачете и командном первенстве, чемпион мира среди юниоров. Поучаствовать в зарядке с легендарными чемпионами смогут все желающие.

На мини-футбольной площадке состоится турнир среди детских городских команд. В 12:30 эту локацию посетят игроки и ветераны "Крыльев Советов". Они проведут автограф-сессию для участников и гостей фестиваля.

Посетители смогут пообщаться с ветераном команды Валерьяном Панфиловым, лучшим бомбардиром в истории клуба Равилем Аряповым и Антоном Бобром, сыгравшим 300 игр за "Крылья Советов".

Все желающие смогут принять участие в бесплатных фитнес-программах и розыгрышах с вручением подарков.

Фестиваль "Здоровье. Самара. 2022" рассчитан на разные возрастные группы. Полезное занятие по интересам найдется всем. При этом каждая из предложенных активностей может стать важным шагом к укреплению здоровья.