Продававшему сертификаты о вакцинации студенту запросили лишение свободы

В четверг, 15 сентября, в суде Ленинского района Самары запросили наказание за торговлю сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции (без ее реального прохождения) в 2021 году. Под следствием оказался студент СамГМУ Кирилл Комонов, который был в ординатуре.
"Установлено, что Кирилл Комонов совершил преступление, предусмотренное статьей 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве". Он сам вину не признал. Но, по данным следствия, к Комонову обратился студент Дмитрий Курушин по вопросу получения сертификатов о вакцинации. За каждый сертификат Комонов попросил по 8 тысяч рублей. Комонов и Курушин встретились у ТЦ "Вавилон". Там договорились об оформлении сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции", — рассказал суду гособвинитель Сергей Шеянов.
Следователи считают, что Курушин передал Комонову деньги за нескольких "клиентов", среди которых были двое Филимоновых, Ефимов и Кондратов. Купюры позже изъяли правоохранители. Кроме того, Курушин вел запись с помощью выданной полицейскими аппаратуры. Еще одним доказательством стала переписка Комонова в мессенджере.
"Считаю, что в данном случае необходимо в качестве наказания назначить лишение свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 320 тысяч рублей и запретом на два года заниматься медицинской деятельностью", — сообщил гособвинитель Сергей Шеянов.
Адвокат Комонова также выступил в прениях. Он заявил, что его клиент невиновен во взяточничестве. По версии защитника, Курушин мог оговорить подсудимого (возможно из зависти). А кроме того, написал заявление Курушин в ОБЭП отдела полиции № 5, где работал его знакомый Муханов. По мнению адвоката, из-за знакомства студента с полицейским ему и поверили. Кроме прочего, защитник считает, что уголовное дело могли возбудить только о мошенничестве.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.