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Суды Происшествия

Продававшему сертификаты о вакцинации студенту запросили лишение свободы

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 сентября, в суде Ленинского района Самары запросили наказание за торговлю сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции (без ее реального прохождения) в 2021 году. Под следствием оказался студент СамГМУ Кирилл Комонов, который был в ординатуре.

Фото: Ксения Штефан

"Установлено, что Кирилл Комонов совершил преступление, предусмотренное статьей 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве". Он сам вину не признал. Но, по данным следствия, к Комонову обратился студент Дмитрий Курушин по вопросу получения сертификатов о вакцинации. За каждый сертификат Комонов попросил по 8 тысяч рублей. Комонов и Курушин встретились у ТЦ "Вавилон". Там договорились об оформлении сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции", — рассказал суду гособвинитель Сергей Шеянов.

Следователи считают, что Курушин передал Комонову деньги за нескольких "клиентов", среди которых были двое Филимоновых, Ефимов и Кондратов. Купюры позже изъяли правоохранители. Кроме того, Курушин вел запись с помощью выданной полицейскими аппаратуры. Еще одним доказательством стала переписка Комонова в мессенджере.

"Считаю, что в данном случае необходимо в качестве наказания назначить лишение свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 320 тысяч рублей и запретом на два года заниматься медицинской деятельностью", — сообщил гособвинитель Сергей Шеянов.

Адвокат Комонова также выступил в прениях. Он заявил, что его клиент невиновен во взяточничестве. По версии защитника, Курушин мог оговорить подсудимого (возможно из зависти). А кроме того, написал заявление Курушин в ОБЭП отдела полиции № 5, где работал его знакомый Муханов. По мнению адвоката, из-за знакомства студента с полицейским ему и поверили. Кроме прочего, защитник считает, что уголовное дело могли возбудить только о мошенничестве.

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