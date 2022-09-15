Топливным преступлениям предстоит создать более серьезный заслон

Очередное хищение нефти из трубопроводов на территории нашего региона вызвало резонанс в прессе и много вопросов. За комментариями ВН обратился к начальнику службы общественных коммуникаций АО "Транснефть - Приволга" Юлии Каменевой.

Как известно, трубопроводы АО "Транснефть - Приволга" пролегают на территории нескольких регионов Поволжья. И на протяжении длительного времени в Самарской области остается сложная ситуация с криминальными врезками. "В последние годы на фоне снижения количества выявленных криминальных врезок в трубопроводы отмечается увеличение объемов похищаемой нефти и нефтепродуктов. Так, ущерб, наносимый предприятию, за последние полтора года составил около 0,7 млрд руб. Возбуждено несколько уголовных дел", — ответила пресс-секретарь предприятия.

В прошлом году в журналистских расследованиях отмечалось, что деятельность врезчиков приобретает индустриальные масштабы. Время одиночек прошло — сегодня используется дорогостоящее оборудование и значительные средства. Всего по стране с 2019 по 2021 годы было совершено 566 криминальных врезок в магистральные трубопроводы. В судах же за этот период рассмотрено всего 116 уголовных дел, и лишь 168 человек осуждены к реальным срокам. Большая часть преступников получила условные сроки и вернулась к преступному бизнесу.

"Сейчас кража нефтепродуктов считается оконченной с момента, когда преступник получает реальную возможность распорядиться похищенным имуществом, — поясняет правовой эксперт Андрей Быков. — Дополнение к ст. 158 УК РФ позволит признавать кражу топлива совершенным преступлением уже с момента отбора углеводородов из трубопровода. Значит, нефтеворы не смогут уйти от справедливого наказания".

По мнению эксперта, топливные преступления зачастую "теряются" среди тех задач, которые стоят перед региональным УМВД. "Положительные сдвиги в противодействии преступным посягательствам такого рода отмечаются после подключения региональных подразделений Следственного комитета Российской Федерации", — считает Андрей Быков.

Отдельным открытым вопросом остается ответственность похитителей топлива за экологические последствия криминальных врезок. Причиной разлива нефтепродуктов в более половины случаев являются намеренные повреждения трубопроводов. А затраты на дорогостоящие работы по технической и биологической рекультивации почвы ложатся на нефтепроводчиков. При этом нефтеворы ответственность за это не несут.