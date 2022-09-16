"Ласточка" будет ходить по маршруту "Самара - Тольятти"

С 1 октября "Ласточкам" в Самарской области назначается новый маршрут Самара — Тольятти, ранее скорый поезд курсировал из Самары до Жигулевска.
Ежедневно скоростные электропоезда будут совершать по четыре рейса в каждом направлении. Время в пути — менее двух часов. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море.
Со станции Самара в Тольятти "Ласточки" будут отправляться ежедневно в 08:12, 14:00, 18:00 и 20:15, в обратном направлении скорый пригородный поезд будет отправляться в 06:31, 10:31, 17:01 и 20:12. Время указано местное.
От железнодорожного вокзала Тольятти к запуску скорого пригородного поезда "Ласточка" введен в расписание автобусный маршрут № 8 до Нового города, состыкованный с расписанием скорых поездов. Также на станции Тольятти для автолюбителей будут работать бесплатные перехватывающие парковки.
С целью обеспечения транспортной доступности и сохранения уровня комфорта для жителей Жигулевска организовано курсирование согласованных пригородных поездов по маршруту Жигулевск — Жигулевское Море и обратно, с удобной пересадкой на поезда "Ласточка" на станции Жигулевское Море.
Билеты на скорые поезда "Ласточка" по маршруту Самара — Тольятти, в том числе с указанием мест, можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения, а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Стоимость "разового" билета — 254 рубля. Действуют все категории льгот. Для обучающихся цена "разового" билета в период действия льгот снижена на 50%.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.