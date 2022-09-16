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"Ласточка" будет ходить по маршруту "Самара - Тольятти"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 октября "Ласточкам" в Самарской области назначается новый маршрут Самара — Тольятти, ранее скорый поезд курсировал из Самары до Жигулевска.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

Ежедневно скоростные электропоезда будут совершать по четыре рейса в каждом направлении. Время в пути — менее двух часов. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море.

Со станции Самара в Тольятти "Ласточки" будут отправляться ежедневно в 08:12, 14:00, 18:00 и 20:15, в обратном направлении скорый пригородный поезд будет отправляться в 06:31, 10:31, 17:01 и 20:12. Время указано местное.

От железнодорожного вокзала Тольятти к запуску скорого пригородного поезда "Ласточка" введен в расписание автобусный маршрут № 8 до Нового города, состыкованный с расписанием скорых поездов. Также на станции Тольятти для автолюбителей будут работать бесплатные перехватывающие парковки.
С целью обеспечения транспортной доступности и сохранения уровня комфорта для жителей Жигулевска организовано курсирование согласованных пригородных поездов по маршруту Жигулевск — Жигулевское Море и обратно, с удобной пересадкой на поезда "Ласточка" на станции Жигулевское Море.

Билеты на скорые поезда "Ласточка" по маршруту Самара — Тольятти, в том числе с указанием мест, можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения, а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Стоимость "разового" билета — 254 рубля. Действуют все категории льгот. Для обучающихся цена "разового" билета в период действия льгот снижена на 50%.

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