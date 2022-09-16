Депутатам губдумы пояснили зачем на переправу "Самара - Рождествено" покупают суда ледового класса

Депутаты Самарской областной думы выразили сомнения в целесообразности закупки двух речных судов ледового класса. Вопрос расходования бюджетных средств был поднят на пленарном заседании думы в пятницу, 16 сентября.
При обсуждении поправок, вносимых в закон об областном бюджете на 2022–2024 годы, у депутатов возник вопрос о предоставлении бюджетной субсидии речным пассажирским перевозчикам на приобретение двух пассажирских судов ледового класса на общую сумму 190 млн рублей.
Одна из депутатов даже выразила недоумение — зачем в Самаре нужны "ледоколы", да еще за деньги налогоплательщиков? На что ей был дан ответ, что суда проекта А217-1 будут осуществлять навигацию в период межсезонья, когда лед для судов на воздушной подушке еще недостаточно крепок, а обычные речные суда уже не могут ходить по снежной каше.
Согласно данным с сайта производителя АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс", пассажирские суда класса А217-1 предназначены для перевозок пассажиров в количестве 176 человек на внутренних водных путях.
Однако, по данным из открытых источников, эксплуатация аналогичных судов не всегда шла гладко — к примеру, четыре года назад, в Архангельском морском порту суда, построенные на Зеленодольском заводе им. Горького, не прошли испытания, так как не смогли преодолеть лед толщиной 25−30 сантиметров. Из-за этого городская администрация даже планировала разорвать контракт на приобретение судов.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!