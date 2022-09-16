Депутатам губдумы пояснили зачем на переправу "Самара - Рождествено" покупают суда ледового класса

Депутаты Самарской областной думы выразили сомнения в целесообразности закупки двух речных судов ледового класса. Вопрос расходования бюджетных средств был поднят на пленарном заседании думы в пятницу, 16 сентября.

При обсуждении поправок, вносимых в закон об областном бюджете на 2022–2024 годы, у депутатов возник вопрос о предоставлении бюджетной субсидии речным пассажирским перевозчикам на приобретение двух пассажирских судов ледового класса на общую сумму 190 млн рублей.

Одна из депутатов даже выразила недоумение — зачем в Самаре нужны "ледоколы", да еще за деньги налогоплательщиков? На что ей был дан ответ, что суда проекта А217-1 будут осуществлять навигацию в период межсезонья, когда лед для судов на воздушной подушке еще недостаточно крепок, а обычные речные суда уже не могут ходить по снежной каше.

Согласно данным с сайта производителя АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс", пассажирские суда класса А217-1 предназначены для перевозок пассажиров в количестве 176 человек на внутренних водных путях.

Однако, по данным из открытых источников, эксплуатация аналогичных судов не всегда шла гладко — к примеру, четыре года назад, в Архангельском морском порту суда, построенные на Зеленодольском заводе им. Горького, не прошли испытания, так как не смогли преодолеть лед толщиной 25−30 сантиметров. Из-за этого городская администрация даже планировала разорвать контракт на приобретение судов.