Уголовное дело Владимира Яркина закрыто

Главное следственное управление ГУ МВД по Самарской области прекратило уголовное дело Владимира Яркина, учредителя ООО "Холдинг "Автотрейд", фигуранта "лондонского списка" Бориса Титова, пишет tass.ru со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова.

"Уголовное дело учредителя ООО "Холдинг "Автотрейд" Яркина прекращено. Основание - п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ ("Непричастность подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления"). Яркин имеет право на реабилитацию с возмещением вреда, связанного с уголовным преследованием", - сказали в пресс-службе.

Напомним, уголовное дело Яркина возбудили по статье 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") в 2015 году. Следствие неоднократно приостанавливалось по той причине, что обвиняемый так и не был определен, однако каждый раз возобновлялось. В 2020 г. Яркину и его брату Александру, генеральному директору ООО "Автотрейд-Тольятти", предъявили обвинение. К тому времени Владимир Яркин находился во Франции и был объявлен в федеральный и международный розыск.

В начале 2021 г. уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обращался в Генеральную прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность безарестного возвращения Яркина в Россию. Последующие перипетии заняли полтора года, в конечном результате уголовное преследование Яркиных прекращено полностью.