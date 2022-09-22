В Самарской области с начала года в ДТП погибли 10 детей

В Самарской области с начала года в 295 ДТП погибли 10 детей, а 280 получили ранения. Такие данные на брифинге в пресс-центре "Комсомольской правды" привел руководитель ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Юрий Некрасов.
В прошлом году за тот же период погибло девять детей. По данным ГИБДД, количество погибших детей в авариях растет и на федеральном уровне, при том, что ДТП становится меньше.
Восемь смертельных случаев произошло тогда, когда ребенок ехал со взрослыми в автомобиле. При этом виноваты были родители или другие родственники, которые выезжали на встречку, не уступали при обгоне. Также среди жертв один пешеход и один велосипедист.
Чтобы позаботиться о детях и еще раз напомнить взрослым о том, как важна профилактика, в регионе проводят "Неделю безопасности дорожного движения". Главной темой акции в этом году стала профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести их последствий.
"Мы проводим в эту неделю целый комплекс мероприятий в учебных заведениях области, - приводит слова Юрия Некрасова samara.kp.ru. - Сотрудники работают около школ, проводят беседы и с ребятами, и с родителями-водителями, обеспечивают безопасность детей-пешеходов, проводим образовательные мероприятия в школах. И я хочу обратиться к родителям: проявляйте максимальную внимательность и аккуратность при поездках с детьми в машине. Любой необдуманный поступок может привести к печальному результату. Убеждайтесь в безопасности маневров, используйте детские удерживающие приспособления. И обязательно убедитесь, что ребенок может самостоятельно передвигаться по маршруту дом-школа-дом, осведомлен о правилах перехода дороги и соблюдает их. Только после этого можно отпускать его в путь в одиночестве. Важен и личный пример: никогда не перебегайте дорогу на красный свет и в неположенных местах вместе с ребенком, он обязательно запомнит это и будет считать данное поведение ориентиром".
Начальник региональной ГИБДД также отметил, что перед ведомством стоит задача снижения смертности в ДТП и детской смертности в том числе. По итогам прошлого года в Самарской области на дорогах погибли 334 человека, в этом же году стоит задача, чтобы эта цифра не была выше 277.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!