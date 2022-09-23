В Самарской области прошел профилактический рейд "Пешеходный переход"

Сотрудники ГИБДД по Самарской области проводят рейды и привлекают к ответственности преступающих закон участников дорожного движения.
Профилактика ДТП с участием пешеходов состоит под особым контролем Госавтоинспекции и проводится регулярно.
Чтобы напомнить участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными вблизи пешеходных переходов, по всей области проходят целенаправленные рейды с привлечением максимального количества экипажей дорожно-патрульных служб.
Очередной профилактический рейд прошел сегодня в областной столице. В нем лично участвовал руководитель региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Некрасов.
"С наступлением осени возрастает число наездов на пешеходов. Госавтоинспекция региона убедительно просит пеших участников движения, прежде чем вступать на переход, следует убедиться, что водитель вас видит и пропускает. Это элементарная норма безопасности! Осенью пешеходы должны быть еще более осторожны! Желательно носить одежду светлых тонов, чтобы не сливаться с темным полотном дороги, и, конечно, использовать на одежде световозвращающие элементы", - отметил Юрий Некрасов.
При проведении рейда сотрудники Госавтоинспекции напоминали как водителям, так и пешим участникам о соблюдении норм дорожной безопасности, при этом используя сигнальные громкоговорящие устройства патрульных автомобилей.
Руководитель областной ГИБДД Юрий Некрасов также провел инструктаж с инспекторами ДПС.
Водители, нарушившие ПДД и не предоставившие преимущества в движении пешеходам, были привлечены к административной ответственности согласно ст. 12.18 КоАП РФ. За что кодексом предусмотрен штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
За нарушение ПДД пешеходами установлена ответственность по ст. 12.29 КоАП РФ - нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, что влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям заблаговременно снижать скорость перед пешеходным переходом и уважительно относится к пешим участникам движения. В свою очередь, пешеходам необходимо самим позаботиться о собственной безопасности - не вступать на переход, не убедившись, что водитель видит и пропускает.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!