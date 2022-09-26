Общественная палата Самарской области представила справочник развития региона за пять лет

В понедельник, 26 сентября, в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошла презентация информационно-аналитического справочника "Самарская область. Время обновления".

Справочник тиражом 5 тыс. экземпляров вышел из печати пару дней назад, а сегодня его составители, члены Общественной палаты Самарской области рассказали о том, как создавалась эта книга, как развивалась губерния в течение последних пяти лет и что ждет ее в ближайшем будущем.

Презентацию справочника провели члены редколлегии: председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, председатель комитета Губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, ректор Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Вадим Чумак, член Общественной палаты Самарской области, экс-губернатор Константин Титов.

Почему Общественная палата Самарской области не ограничилась традиционным ежегодным докладом о развитии губернии, а решила составить объемный справочник самых интересных и глобальных проектов "пятилетки?" По словам Виктора Сойфера, 2017-2022 годы в губернии оказались настолько насыщенными, что редакционный совет нового издания сделал попытку проанализировать изменения, происходившие в регионе за этот период.

Речь шла и о сложных инфраструктурных проектах, таких, как мост через Волгу в районе Климовки, и о фестивале "Российская студенческая весна-2022", который с размахом прошел в Самаре, о присвоении Самаре звания "Город трудовой доблести", о строительстве мостов через реки Сок и Самара, тольяттинской набережной и филиала Третьяковской галереи.

Все эти проекты завершаются или были завершены за пять лет, в течение оторых наш регион возглавляет губернатор Дмитрий Азаров и его команда, отметили участники презентации.

Составители постарались отразить весь спектр развития общества и экономики в Самарской области за пять лет, данные снабдили фотоматериалами и статистикой государственных органов власти - получилась объемная книга с красочными иллюстрациями. Ее можно будет найти в библиотеках региона, а специальные QR-коды, размещенные на страницах, позволят читателям увидеть еще больше материалов через мобильные устройства.

"Справочник содержит четкие, выверенные цифры статистики того, что происходит в губернии за последние пять лет, то есть, по сути, это дела управленческой команды губернатора Дмитрия Азарова, - подчеркнул Павел Покровский. - Главное, что мы видим тренд нашего развития, он восходящий, и жители активно участвуют в формировании экономики региона, его туристической привлекательности".

Составители справочника отметили и особую роль национальных проектов в развитии региона. "Они системно и точечно позволяют двигаться к общей цели. Реализуемый в регионе проект "Стратегия развития Самарской области" однозначно позволил сформировать запросы жителей, приоритеты, что положительно сказалось на эффективности реализации федеральных программ", - отметил Павел Покровский.

Виктор Кузнецов рассказал, что в марте 2018 года в Самару приезжал президент РФ Владимир Путин, во время его встречи с Дмитрием Азаровым обсуждались проблемные объекты (Дворец спорта, Фабрика-кухня - будущий филиал Третьяковской галереи), развязка на ул. Ново-Садовой, мост в районе Климовки и т.д.) Президент дал ряд поручений, и федеральный центр оказал поддержку.

Сегодня поручения выполнены либо находятся в стадии завершения, а это значит, что губерния продолжает широкими шагами идти в будущее, каждый день меняясь к лучшему. История славных лет развития губернии теперь отражена и в новом справочнике Общественной палаты региона.