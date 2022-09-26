В правительстве региона обсудили модернизацию и строительство водопроводных сетей

В понедельник, 26 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание. Одной из тем обсуждения стал вопрос о реконструкции Красноармейского группового водовода и реализации проектов по обеспечению южных районов области, а также ряда других территорий чистой питьевой водой.

Министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов доложил о ситуации по обеспечению водой Куйбышевского района Самары и микрорайона Южный город. По его словам, сейчас 117 тысяч жителей этих территорий получают воду из подземных скважин, а у нее превышены показатели общей жесткости.

С целью развития системы водоснабжения жителей этих территорий уже в текущем году планируется начать строительство двух водоводов от привокзальной отопительной котельной (ПОК) в районе пересечения улиц Клинической и Горной до НФС-3. В этом случае водозабор будет организован из Волги.

Мощность составит 100000 кубометров в сутки. Объект реализуется по федеральному проекту "Чистая вода" с привлечением средств инвестора - ООО "СКС". Концессионное соглашение будет подписано в ближайшее время.

"Реализация объекта позволит увеличить общую долю населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой на 3,71%, а также городского населения - на 3,95%", - пояснил Александр Мордвинов.

Кроме того, проект учитывает и дальнейшее развитие - мощности водоводов способны обеспечить питьевой водой еще как минимум 120 тыс. человек - в Новокуйбышевске и Волжском районе.

Масштабные работы запланированы и по модернизации Красноармейского группового водопровода (КГВ). Протяженность сети КГВ - почти 497 км, водозабор происходит из скважин поселка Осинки Безенчукского района, построенных в 60-е годы прошлого столетия. Подтвержденные запасы воды составляют 22,5 тыс. кубов в сутки. От сети запитан 21 населенный пункт, после реконструкции водой будут обеспечены жители еще нескольких поселений.

По словам Александра Мордвинова, ранее за счет концессионера и фонда ЖКХ полностью заменены 18,1 км КГП. Завершается строительство еще 23,5 км сети. В этом году по нацпроекту начинается реконструкция почти 11 км магистрального участка и строительство трех резервуаров чистой воды в селе Красноармейское. Помимо этого, появится возможность для расширения сети на соседние районы - Волжский, Большеглущицкий. Будет охвачено почти 50 тыс. человек.

В дальнейших планах - модернизация еще почти 200 км водовода. Однако, прежде чем приступить к работам, необходимо провести тщательную геологоразведку, подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Приступая к столь масштабному строительству в дальнейшем, я считаю, нам надо провести полный комплекс геологоразведочных работ. Делаем это обязательно", - поставил задачу губернатор.

Кроме того, министерству необходимо подготовить аргументированную заявку на финансирование работ по федеральной адресной инвестиционной программе России.