В правительстве региона обсудили модернизацию и строительство водопроводных сетей

В понедельник, 26 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание. Одной из тем обсуждения стал вопрос о реконструкции Красноармейского группового водовода и реализации проектов по обеспечению южных районов области, а также ряда других территорий чистой питьевой водой.
Министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов доложил о ситуации по обеспечению водой Куйбышевского района Самары и микрорайона Южный город. По его словам, сейчас 117 тысяч жителей этих территорий получают воду из подземных скважин, а у нее превышены показатели общей жесткости.
С целью развития системы водоснабжения жителей этих территорий уже в текущем году планируется начать строительство двух водоводов от привокзальной отопительной котельной (ПОК) в районе пересечения улиц Клинической и Горной до НФС-3. В этом случае водозабор будет организован из Волги.
Мощность составит 100000 кубометров в сутки. Объект реализуется по федеральному проекту "Чистая вода" с привлечением средств инвестора - ООО "СКС". Концессионное соглашение будет подписано в ближайшее время.
"Реализация объекта позволит увеличить общую долю населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой на 3,71%, а также городского населения - на 3,95%", - пояснил Александр Мордвинов.
Кроме того, проект учитывает и дальнейшее развитие - мощности водоводов способны обеспечить питьевой водой еще как минимум 120 тыс. человек - в Новокуйбышевске и Волжском районе.
Масштабные работы запланированы и по модернизации Красноармейского группового водопровода (КГВ). Протяженность сети КГВ - почти 497 км, водозабор происходит из скважин поселка Осинки Безенчукского района, построенных в 60-е годы прошлого столетия. Подтвержденные запасы воды составляют 22,5 тыс. кубов в сутки. От сети запитан 21 населенный пункт, после реконструкции водой будут обеспечены жители еще нескольких поселений.
По словам Александра Мордвинова, ранее за счет концессионера и фонда ЖКХ полностью заменены 18,1 км КГП. Завершается строительство еще 23,5 км сети. В этом году по нацпроекту начинается реконструкция почти 11 км магистрального участка и строительство трех резервуаров чистой воды в селе Красноармейское. Помимо этого, появится возможность для расширения сети на соседние районы - Волжский, Большеглущицкий. Будет охвачено почти 50 тыс. человек.
В дальнейших планах - модернизация еще почти 200 км водовода. Однако, прежде чем приступить к работам, необходимо провести тщательную геологоразведку, подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Приступая к столь масштабному строительству в дальнейшем, я считаю, нам надо провести полный комплекс геологоразведочных работ. Делаем это обязательно", - поставил задачу губернатор.
Кроме того, министерству необходимо подготовить аргументированную заявку на финансирование работ по федеральной адресной инвестиционной программе России.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.