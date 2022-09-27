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Суды Происшествия

В Самаре начался суд над группой предполагаемых обнальщиков

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Октябрьского района Самары Елена Куприянова начала процесс по делу о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и совершении операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Фото: Ксения Штефан

На скамьях подсудимых оказались 15 человек. По версии следствия, теневой бизнес основали Алексей Борисов и его партнер Владимир Соломатин. Подсудимые вины не отрицают.

Сообщалось, что на момент задержания в 2017 г. Борисов являлся собственником компаний "Витторе", "ТБО Поволжье" и ООО "Твистед Моушенз", соучредителем общественной организации по защите прав потребителей "Народное единство" и компании "Финэкс". А его партнер Соломатин - коммерческим директором фирмы "Бетон-Кинель".

Предполагалось, что от лица фирмы "Макс Логистик" мужчины изготавливали поддельные распоряжения о денежных переводах. На счета компаний-нерезидентов Mastecana Logistics LLP и Swedtron Alliance L.P (Великобритания) и Bonamente S.R.O (Чешская Республика) было перечислено не менее 35 млн рублей.

Как уточнили в суде, сейчас по делу начали допрашивать подсудимых. Ущерб они не возмещали, потому что гражданских исков по делу не заявлялось. Всем обвиняемым грозят реальные сроки лишения свободы. Известно, что во время расследования этого уголовного дела оперативники вышли также на других предполагаемых обнальщиков. Это Александр Юшин, Илья Павловский и Виталий Лукин. Недавно они получили реальные сроки лишения свободы. Интересно, что в офисе Юшина в "Москва-Сити" в столице обнаружили удостоверение члена Международной полицейской ассоциации.

Кроме того, в июле 2022 г. вступил в силу приговор еще одному возможному подельнику группировки. Это Виталий Кретов. Он получил четыре года лишения свободы.

Гид потребителя

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Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

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