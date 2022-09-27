В Самаре начался суд над группой предполагаемых обнальщиков

Судья Октябрьского района Самары Елена Куприянова начала процесс по делу о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и совершении операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
На скамьях подсудимых оказались 15 человек. По версии следствия, теневой бизнес основали Алексей Борисов и его партнер Владимир Соломатин. Подсудимые вины не отрицают.
Сообщалось, что на момент задержания в 2017 г. Борисов являлся собственником компаний "Витторе", "ТБО Поволжье" и ООО "Твистед Моушенз", соучредителем общественной организации по защите прав потребителей "Народное единство" и компании "Финэкс". А его партнер Соломатин - коммерческим директором фирмы "Бетон-Кинель".
Предполагалось, что от лица фирмы "Макс Логистик" мужчины изготавливали поддельные распоряжения о денежных переводах. На счета компаний-нерезидентов Mastecana Logistics LLP и Swedtron Alliance L.P (Великобритания) и Bonamente S.R.O (Чешская Республика) было перечислено не менее 35 млн рублей.
Как уточнили в суде, сейчас по делу начали допрашивать подсудимых. Ущерб они не возмещали, потому что гражданских исков по делу не заявлялось. Всем обвиняемым грозят реальные сроки лишения свободы. Известно, что во время расследования этого уголовного дела оперативники вышли также на других предполагаемых обнальщиков. Это Александр Юшин, Илья Павловский и Виталий Лукин. Недавно они получили реальные сроки лишения свободы. Интересно, что в офисе Юшина в "Москва-Сити" в столице обнаружили удостоверение члена Международной полицейской ассоциации.
Кроме того, в июле 2022 г. вступил в силу приговор еще одному возможному подельнику группировки. Это Виталий Кретов. Он получил четыре года лишения свободы.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.