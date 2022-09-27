В Тольятти задержали предполагаемого поджигателя здания администрации

Полицейские задержали предполагаемого поджигателя администрации в Тольятти. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Задержанный 35-летний Павел Коршунов. Он работает менеджером в туристической фирме. Предположительно, в ночь на 22 сентября мужчина бросил "коктейль Молотова" в здание администрации Тольятти.

По словам мужчины, таким образом он хотел выразить протест. Сейчас тольяттинец под стражей.