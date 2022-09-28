Семья из Тольятти выиграла суд у мэрии из-за нападения бродячей собаки на ребенка

Семья Харлановых из Тольятти выиграла суд у городской администрации из-за нападения бродячей собаки на ребенка, сообщает samara.kp.ru.

В конце июня прошлого года четырехлетняя девочка вместе с папой пошли вечером встречать маму с работы. В какой-то момент из-за угла выбежала стая бездомных собак и накинулась на ребенка. Один из псов вцепился в ногу малышке и протащил ее по асфальту. Отец смог быстро отогнать животных, схватил испуганную дочь на руки и вместе с мамой Анжеликой Харлановой направился в ближайшую больницу. Родители были в шоке, девочка в истерике, а из бедра лилась кровь.

В районной АПК-3 врачи осмотрели ребенка и наложили повязку. Потом родителям выдали направление на госпитализацию.

После выписки из больницы для девочки начались долгие месяцы восстановления, причем не только в физическом плане, но и в психологическом. Она профессионально занимается гимнастикой, поэтому два месяца лечения и восстановления очень серьезно сказались на ее физической подготовке. Кроме того, большой шрам на ноге доставлял ребенку моральные страдания.

"Она очень переживала, что у нее такой большой шрам на бедре. Спортивный костюм открыт, и шрам хорошо видно. Мы ходили к психологу, чтобы у Ани не развились комплексы и она перестала пугаться всех собак в округе", - рассказала мама девочки.

Анжелика Харланова собрала документы, стала искать других пострадавших, обратилась в СМИ за общественным резонансом. Так начался тяжелый год судебных заседаний. Администрация Тольятти не признавала своей вины в ситуации с нападением бродячих псов, предоставляла документы и статистику по отлову, но суд все же встал на сторону семьи Харлановых.

В сентябре 2022 г. суд обязал администрацию Тольятти выплатить семье пострадавшей девочки 50 тыс. руб. моральной компенсации. Именно эту сумму Анжелика и запрашивала в своем исковом заявлении в прошлом году.