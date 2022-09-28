Семья из Тольятти выиграла суд у мэрии из-за нападения бродячей собаки на ребенка

Семья Харлановых из Тольятти выиграла суд у городской администрации из-за нападения бродячей собаки на ребенка, сообщает samara.kp.ru.
В конце июня прошлого года четырехлетняя девочка вместе с папой пошли вечером встречать маму с работы. В какой-то момент из-за угла выбежала стая бездомных собак и накинулась на ребенка. Один из псов вцепился в ногу малышке и протащил ее по асфальту. Отец смог быстро отогнать животных, схватил испуганную дочь на руки и вместе с мамой Анжеликой Харлановой направился в ближайшую больницу. Родители были в шоке, девочка в истерике, а из бедра лилась кровь.
В районной АПК-3 врачи осмотрели ребенка и наложили повязку. Потом родителям выдали направление на госпитализацию.
После выписки из больницы для девочки начались долгие месяцы восстановления, причем не только в физическом плане, но и в психологическом. Она профессионально занимается гимнастикой, поэтому два месяца лечения и восстановления очень серьезно сказались на ее физической подготовке. Кроме того, большой шрам на ноге доставлял ребенку моральные страдания.
"Она очень переживала, что у нее такой большой шрам на бедре. Спортивный костюм открыт, и шрам хорошо видно. Мы ходили к психологу, чтобы у Ани не развились комплексы и она перестала пугаться всех собак в округе", - рассказала мама девочки.
Анжелика Харланова собрала документы, стала искать других пострадавших, обратилась в СМИ за общественным резонансом. Так начался тяжелый год судебных заседаний. Администрация Тольятти не признавала своей вины в ситуации с нападением бродячих псов, предоставляла документы и статистику по отлову, но суд все же встал на сторону семьи Харлановых.
В сентябре 2022 г. суд обязал администрацию Тольятти выплатить семье пострадавшей девочки 50 тыс. руб. моральной компенсации. Именно эту сумму Анжелика и запрашивала в своем исковом заявлении в прошлом году.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!