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Суды Происшествия

Глава самарского Госстройнадзора хочет выйти из-под ареста

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 сентября, Самарский областной суд рассмотрел жалобу адвоката руководителя Госстройнадзора по Самарской области Владимира Захарина о продлении ему домашнего ареста.

Напомним, ФСБ задержала Захарина утром 11 мая. Уголовное дело в отношении него возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Неустановленные должностные лица ГИСН скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности", - рассказал следователь при избрании Захарину меры пресечения в суде.

Речь шла о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в п. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит.

Сначала Захарина отправили под арест. Но позже меру пресечения изменили на домашний арест. Расследование пока продолжается. Но теперь Захарин попытался добиться отмены последней меры пресечения. Впрочем, Самарский областной суд обвиняемому отказал.

Интересно, что совладелец компании "Абсолют" Денис Фельдблит тоже подпал под уголовное дело. Речь идет о мошенничестве при исполнении работ по нацпроекту.
 

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