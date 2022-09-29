В регионе для людей "серебряного возраста" разрабатывается сервис "одного окна" в Госуслугах

В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области успешно прошла защита проекта, разработанного в рамках жизненной ситуации "Подготовка и выход на пенсию". Сервис создавался на основе регионального портала Госуслуг в рамках акселерационной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) с учетом принципов Национальной социальной инициативы (НСИ). Разработчиком нового сервиса стала команда регионального сервисного уполномоченного по внедрению НСИ.

"Самарская область вошла в число регионов-пилотов для участия в акселераторе для региональных команд по решению жизненных ситуаций, — отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. — Команда нашей области работала над проектом по жизненной ситуации "Подготовка и выход на пенсию". Результатом должно стать максимальное продление активной социальной и трудовой жизни, улучшение качества жизни граждан "серебряного возраста". Работу коллеги вели заинтересованно, профессионально, создан проект, который работает и важен каждому, кто задумывается о пенсионном возрасте. Совершенно уверен, что он отвечает тем задачам, которые были поставлены Агентством стратегических инициатив".

Сервис для старшего поколения будет включать в себя несколько разделов. Например, в категории "Моё здоровье" можно будет увидеть список региональных услуг, записаться не только к врачу, но и к заведующему медучреждением.

По одному клику можно будет оформить льготы и выплаты, получить максимум услуг — юридическую помощь, узнать о культурных мероприятиях, выбрать спортивные занятия и кружки — продолжить активную социальную жизнь. Эти функции будут реализованы в разделах "Выплаты, льготы и пособия", "Работа и допобразование", "Культура, досуг, спорт" и других.

"В рамках работы над жизненной ситуацией "Подготовка и выход на пенсию" проводились глубинные опросы граждан "серебряного возраста", онлайн-анкетирование, анализировалось цифровое пространство, — отметила курирующий это направление министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. — Результаты этих исследований легли в основу выработки полноценного сервиса, удобного и понятного для граждан".

Опыт реализации во многом уникального проекта в дальнейшем будет растиражирован в других регионах страны.

"Уверен, что опыт Самарской области будет востребован многими субъектами, — говорит ментор социального акселератора, эксперт РАНХИГС Алексей Гаврилов. — Это Московская область, Камчатка, Адыгея, где коллеги работают в таких же командах с этой же жизненной ситуацией. Самара немного впереди этих регионов, потому что здесь есть мощная поддержка регионального правительства".

К концу октября 2022 г. сервис на региональном портале Госуслуг будет полностью доработан. Пенсионерам станет доступно более 100 услуг.