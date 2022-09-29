В регионе для людей "серебряного возраста" разрабатывается сервис "одного окна" в Госуслугах

В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области успешно прошла защита проекта, разработанного в рамках жизненной ситуации "Подготовка и выход на пенсию". Сервис создавался на основе регионального портала Госуслуг в рамках акселерационной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) с учетом принципов Национальной социальной инициативы (НСИ). Разработчиком нового сервиса стала команда регионального сервисного уполномоченного по внедрению НСИ.
"Самарская область вошла в число регионов-пилотов для участия в акселераторе для региональных команд по решению жизненных ситуаций, — отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. — Команда нашей области работала над проектом по жизненной ситуации "Подготовка и выход на пенсию". Результатом должно стать максимальное продление активной социальной и трудовой жизни, улучшение качества жизни граждан "серебряного возраста". Работу коллеги вели заинтересованно, профессионально, создан проект, который работает и важен каждому, кто задумывается о пенсионном возрасте. Совершенно уверен, что он отвечает тем задачам, которые были поставлены Агентством стратегических инициатив".
Сервис для старшего поколения будет включать в себя несколько разделов. Например, в категории "Моё здоровье" можно будет увидеть список региональных услуг, записаться не только к врачу, но и к заведующему медучреждением.
По одному клику можно будет оформить льготы и выплаты, получить максимум услуг — юридическую помощь, узнать о культурных мероприятиях, выбрать спортивные занятия и кружки — продолжить активную социальную жизнь. Эти функции будут реализованы в разделах "Выплаты, льготы и пособия", "Работа и допобразование", "Культура, досуг, спорт" и других.
"В рамках работы над жизненной ситуацией "Подготовка и выход на пенсию" проводились глубинные опросы граждан "серебряного возраста", онлайн-анкетирование, анализировалось цифровое пространство, — отметила курирующий это направление министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. — Результаты этих исследований легли в основу выработки полноценного сервиса, удобного и понятного для граждан".
Опыт реализации во многом уникального проекта в дальнейшем будет растиражирован в других регионах страны.
"Уверен, что опыт Самарской области будет востребован многими субъектами, — говорит ментор социального акселератора, эксперт РАНХИГС Алексей Гаврилов. — Это Московская область, Камчатка, Адыгея, где коллеги работают в таких же командах с этой же жизненной ситуацией. Самара немного впереди этих регионов, потому что здесь есть мощная поддержка регионального правительства".
К концу октября 2022 г. сервис на региональном портале Госуслуг будет полностью доработан. Пенсионерам станет доступно более 100 услуг.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"