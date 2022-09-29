Сезон работы фонтанов в Самаре завершится 1 октября

В субботу, 1 октября, в Самаре завершится сезон работы фонтанов, сообщает департамент городского хозяйства и экологии.

Всего в городе их насчитывается 48.

"К работам по ремонту поющего фонтана, расположенному по адресу: Волжский проспект, 10, приступили", — уточнили в ведомстве.