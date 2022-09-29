На ул. Ново-Вокзальной закрыто движение трамваев из-за обвала грунта

В связи с обвалом грунта закрыто движение трамваев на ул. Ново-Вокзальной в Самаре по направлению "в город", на участке от ул. Московского шоссе до ул. Ново-Садовой, сообщает городской дептранс.

Трамваи маршрутов №№ 7, 20 и 20к едут измененной трассой движения:

№ 7:

— от Барбошиной поляны до ул. 22 Партсъезда (ООТ "Станция метро "Победа") следуют своей трассой без изменений;

— от ул. 22 Партсъезда (ООТ "Станция метро "Победа") следует через 15 мкрн. по ул. Ставропольской и далее до Барбошиной поляны.

№№ № 20 и 20к:

— от ООТ "Северное трамвайное депо" следуют по ул. Ново-Вокзальной, Ставропольской, через Дом печати, Постников овраг и далее по своему маршруту;

— от ООТ "Ул. Пионерская" в сторону от ООТ "Северное трамвайное депо" следуют своей трассой без изменений.