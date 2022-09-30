В Самаре на ул. Ново-Вокзальной восстановлено движение трамваев

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В пятницу, 30 сентября, на ул. Ново-Вокзальной в Самаре по направлению "в город" на участке от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой восстановлено движение трамваев.