Стало известно, когда начнется пересмотр дела Вячеслава Хомских

Судья Ленинского района Самары Ольга Гороховик назначила дату первого заседания по уголовному делу теперь уже бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Оно состоится 11 октября.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, уже работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках - 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (в дальнейшем написавший явку с повинной). Лидером стал Алексей Рыжов, он умер в 2016 году. После него ОПГ возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов. Последнего в этом году тоже задержала ФСБ.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу в 89,2 млн рублей. Но полицейский настаивал на невиновности. Его адвокаты подали жалобу в Самарский областной суд. 7 сентября 2022 г. областной суд отменил приговор Хомских и решил направить дело на новое рассмотрение. Причиной стало то, что судья Ирина Кузнецова, которая рассматривала дело Хомских, ранее разбиралась в уголовном деле о взятках от той же группировки в отношении другого высокопоставленного силовика - бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова.

