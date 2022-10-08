Крупное ДТП под Самарой: один человек погиб, трое в больнице

В пятницу, 7 октября, в Кошкинском районе участником ДТП стал 41-летний водитель автомобиля Kia Rio, ехавший в 15:45 по трассе "Борма - Кошки - Погрузная" со стороны Самары в направлении села Кошки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, на 10-м километре трассы, он не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Niva Shevrolet под управлением 55-летнего водителя и автомобилем Lada Kalina, которым управлял 48-летний водитель.

В результате ДТП на месте происшествия до прибытия "скорой" погибла 35-летняя пассажирка автомобиля Kia Rio. А водитель этой машины, а также водитель автомобиля Niva Shevrolet и его 56-летняя пассажирка доставлены в больницу.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.