Крупное ДТП под Самарой: один человек погиб, трое в больнице

В пятницу, 7 октября, в Кошкинском районе участником ДТП стал 41-летний водитель автомобиля Kia Rio, ехавший в 15:45 по трассе "Борма - Кошки - Погрузная" со стороны Самары в направлении села Кошки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, на 10-м километре трассы, он не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Niva Shevrolet под управлением 55-летнего водителя и автомобилем Lada Kalina, которым управлял 48-летний водитель.
В результате ДТП на месте происшествия до прибытия "скорой" погибла 35-летняя пассажирка автомобиля Kia Rio. А водитель этой машины, а также водитель автомобиля Niva Shevrolet и его 56-летняя пассажирка доставлены в больницу.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...