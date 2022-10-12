Жителя Самарской области будут судить за кражу на кладбище

В Самарской области отправили в суд уголовное дело о краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В сентябре 34-летний житель с. Обшаровка обратился в полицию из-за того, что лишился мобильника стоимостью 20 тыс. руб. и 117 тыс. руб. лежавших на банковской карте.
Как выяснилось, накануне ночью потерпевший выпивал на кладбище с 37-летним судимым безработным родственником и заснул около одной из могил. Проснувшись, он обнаружил, что родственник пропал, а вместе с ним — мобильник и банковская карта. Уже дома мужчина с другого телефона зашел в банковское приложение и узнал, что с его счета сняли все деньги.
Полицейские выяснили, что деньги сняли в банкомате в пос. Безенчук. Также правоохранители проверили близлежащие ломбарды. Сотрудник одного из них рассказал, что похожий телефон пытался сдать молодой человек, но в последний момент передумал и ушел. Попавший на камеры ломбарда клиент оказался тем самым родственником-собутыльником с кладбища.
Когда подозреваемого задержали, он пояснил, что решил украсть и продать телефон, когда родственник заснул, а потом в чехле нашел банковскую карту. Ранее пин-код нее потерпевший называл во время покупки алкоголя. Украденные средства мужчина потратил, в том числе на отдых и возвращение долга.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️