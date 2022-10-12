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Преступления Происшествия

Жителя Самарской области будут судить за кражу на кладбище

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отправили в суд уголовное дело о краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сентябре 34-летний житель с. Обшаровка обратился в полицию из-за того, что лишился мобильника стоимостью 20 тыс. руб. и 117 тыс. руб. лежавших на банковской карте.

Как выяснилось, накануне ночью потерпевший выпивал на кладбище с 37-летним судимым безработным родственником и заснул около одной из могил. Проснувшись, он обнаружил, что родственник пропал, а вместе с ним — мобильник и банковская карта. Уже дома мужчина с другого телефона зашел в банковское приложение и узнал, что с его счета сняли все деньги.

Полицейские выяснили, что деньги сняли в банкомате в пос. Безенчук. Также правоохранители проверили близлежащие ломбарды. Сотрудник одного из них рассказал, что похожий телефон пытался сдать молодой человек, но в последний момент передумал и ушел. Попавший на камеры ломбарда клиент оказался тем самым родственником-собутыльником с кладбища.

Когда подозреваемого задержали, он пояснил, что решил украсть и продать телефон, когда родственник заснул, а потом в чехле нашел банковскую карту. Ранее пин-код нее потерпевший называл во время покупки алкоголя. Украденные средства мужчина потратил, в том числе на отдых и возвращение долга.

Гид потребителя

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