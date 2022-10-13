Тольяттинца отправили в колонию за серию грабежей в Самаре

В Самарской области суд вынес приговор по уголовному делу о серии грабежей, сообщает региональная прокуратура.

В июле 2022 г. житель Тольятти, увлекавшийся ставками на спорт, приехал в Самару, чтобы раздобыть денег. Для этого он сорвал с прохожей цепочку с кулоном стоимостью 40 тыс. рублей. После этого мужчина совершил еще два аналогичных грабежа в июле и августе 2022 года.

Личность преступника установили с помощью видеозаписи с места преступления.

Суд назначил ему год и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.