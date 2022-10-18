В Самарской области продолжается благоустройство территорий

В понедельник, 17 октября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу благоустройства территорий. В совещании приняли участие представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, главы городских округов и муниципальных районов губернии.
В рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году запланировано благоустроить 144 общественных и 318 дворовых территорий, а также реализовать два крупных проекта-победителя V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
К середине октября завершены работы на 100% дворовых и 99% общественных территорий. В настоящее время работы продолжаются на одной общественной территории - "Парк Больничный" в Жигулевске. Здесь появилась необходимость в проведении дополнительных работ, завершить которые планируется до конца текущей недели.
"Начинаем готовиться к следующему сезону. Обратите особое внимание на подготовку эскизных проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, их важно сделать комфортными и красивыми. Обязательно нужно учитывать мнения людей. Жители должны иметь возможность ознакомиться с проектом, предложить коррективы или свой вариант. И в итоге получить то, что сами задумали. Это очень важно. И губернатор неоднократно об этом говорил", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
В этом году в Самарской области реализуются проекты-победители V Всероссийского конкурса. В Отрадном это проект "По прямой к "Отрадному: реновация главной улицы города бульваров (благоустройство ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников)", в Сызрани - проект "На берегу трех рек: продолжение истории (благоустройство Монастырской набережной реки Сызранки)".
18 августа в Тамбове Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ были подведены итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нем приняли участие семь малых городов Самарской области: Новокуйбышевск, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево, Кинель, Октябрьск и Нефтегорск.
От Самарской области в конкурсе признаны победителями: в номинации "малые города численностью от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек": Новокуйбышевск с проектом "Парк "Дубки" - источник энергии", в номинации "малые города численностью от 20 тысяч человек до 50 тысяч человек" - Кинель с проектом "Север и юг. Привокзальные площади. Продолжение реализации концепции "Кинель - город чистых озер", Октябрьск с проектом "Александровская Аллея".
Реализация проектов начнется в 2023 году. В настоящее время муниципалитетами-победителями конкурса ведется работа по разработке проектной документации.
Кроме того, в этом году будет проведен дополнительный VII конкурс с периодом реализации проектов в 2023-2024 году. Итоги конкурса планируется подвести 26 декабря 2022 года.
От Самарской области в дополнительном конкурсе примут участие Нефтегорск (проект детского парка "Парад планет"), Жигулевск (проект "Морквашинский сад"), Похвистнево (проект "Парк ветра") и Чапаевск (парк имени Чапаева). Их заявки уже одобрены межведомственной комиссией.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа