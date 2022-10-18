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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области продолжается благоустройство территорий

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 октября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу благоустройства территорий. В совещании приняли участие представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, главы городских округов и муниципальных районов губернии.

В рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году запланировано благоустроить 144 общественных и 318 дворовых территорий, а также реализовать два крупных проекта-победителя V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

К середине октября завершены работы на 100% дворовых и 99% общественных территорий. В настоящее время работы продолжаются на одной общественной территории - "Парк Больничный" в Жигулевске. Здесь появилась необходимость в проведении дополнительных работ, завершить которые планируется до конца текущей недели.

"Начинаем готовиться к следующему сезону. Обратите особое внимание на подготовку эскизных проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, их важно сделать комфортными и красивыми. Обязательно нужно учитывать мнения людей. Жители должны иметь возможность ознакомиться с проектом, предложить коррективы или свой вариант. И в итоге получить то, что сами задумали. Это очень важно. И губернатор неоднократно об этом говорил", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В этом году в Самарской области реализуются проекты-победители V Всероссийского конкурса. В Отрадном это проект "По прямой к "Отрадному: реновация главной улицы города бульваров (благоустройство ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников)", в Сызрани - проект "На берегу трех рек: продолжение истории (благоустройство Монастырской набережной реки Сызранки)".

18 августа в Тамбове Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ были подведены итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нем приняли участие семь малых городов Самарской области: Новокуйбышевск, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево, Кинель, Октябрьск и Нефтегорск.

От Самарской области в конкурсе признаны победителями: в номинации "малые города численностью от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек": Новокуйбышевск с проектом "Парк "Дубки" - источник энергии", в номинации "малые города численностью от 20 тысяч человек до 50 тысяч человек" - Кинель с проектом "Север и юг. Привокзальные площади. Продолжение реализации концепции "Кинель - город чистых озер", Октябрьск с проектом "Александровская Аллея".

Реализация проектов начнется в 2023 году. В настоящее время муниципалитетами-победителями конкурса ведется работа по разработке проектной документации.

Кроме того, в этом году будет проведен дополнительный VII конкурс с периодом реализации проектов в 2023-2024 году. Итоги конкурса планируется подвести 26 декабря 2022 года.

От Самарской области в дополнительном конкурсе примут участие Нефтегорск (проект детского парка "Парад планет"), Жигулевск (проект "Морквашинский сад"), Похвистнево (проект "Парк ветра") и Чапаевск (парк имени Чапаева). Их заявки уже одобрены межведомственной комиссией.

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