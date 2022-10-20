С жителя Самары хотят взыскать 13 млн руб. за пожар в здании пиццерии

Суд Самарского района региональной столицы начал рассматривать уголовное дело о поджоге склада самарской пиццерии. Пострадали помещения на ул. Ленинградской.
Возгорание произошло зимой 2020 года. Как сообщали представители МЧС, подразделения работали по повышенному рангу сложности "1 БИС". Для ликвидации привлекли 31 сотрудника и 10 единиц техники. Позже выяснилось, что причиной пожара стал поджог.
Во время разбирательства удалось выйти и на подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина. Предполагается, что он мог поджечь зажигалкой бумагу и бросить. А в итоге имущество было моментально уничтожено огнем.
"По уголовному делу провели несколько экспертиз, чтобы установить сумму ущерба. Официально сумма ущерба составляет 13 млн рублей", — рассказал адвокат, представляющий интересы потерпевших, Кирилл Щербаков.
По словам защитника, в материалах дела есть и гражданский иск, чтобы взыскать ущерб с предполагаемого поджигателя. Правда, не исключено, что возместить его мужчина не сможет.
Что могло двигать нарушителем, остается загадкой. По одной из версий, он мог быть не совсем трезв. Сам подозреваемый вину в уничтожении имущества не признает.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.