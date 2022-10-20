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Суды Происшествия

С жителя Самары хотят взыскать 13 млн руб. за пожар в здании пиццерии

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарского района региональной столицы начал рассматривать уголовное дело о поджоге склада самарской пиццерии. Пострадали помещения на ул. Ленинградской.

Возгорание произошло зимой 2020 года. Как сообщали представители МЧС, подразделения работали по повышенному рангу сложности "1 БИС". Для ликвидации привлекли 31 сотрудника и 10 единиц техники. Позже выяснилось, что причиной пожара стал поджог.

Во время разбирательства удалось выйти и на подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина. Предполагается, что он мог поджечь зажигалкой бумагу и бросить. А в итоге имущество было моментально уничтожено огнем.

"По уголовному делу провели несколько экспертиз, чтобы установить сумму ущерба. Официально сумма ущерба составляет 13 млн рублей", — рассказал адвокат, представляющий интересы потерпевших, Кирилл Щербаков.

По словам защитника, в материалах дела есть и гражданский иск, чтобы взыскать ущерб с предполагаемого поджигателя. Правда, не исключено, что возместить его мужчина не сможет.

Что могло двигать нарушителем, остается загадкой. По одной из версий, он мог быть не совсем трезв. Сам подозреваемый вину в уничтожении имущества не признает.

Гид потребителя

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