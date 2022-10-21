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ЖКХ и благоустройство Общество

"Самараэнерго" поощрило своих клиентов за прогрессивность, экологичность и ответственность

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крупнейшая энергосбытовая компания Самарской области завершила акцию, стимулирующую пользователей электрической энергии использовать электронные квитанции вместо бумажных.

Новый цифровой формат счета на оплату электроэнергии удобнее не только тем, что доставляется мгновенно и всегда под рукой в смартфоне или компьютере, но и к тому же он гораздо экологичнее. Электронная квитанция сохраняет в целости деревья, которые могли бы пойти на производство бумаги.

Кроме того, в период распространения коронавирусной инфекции и иных бронхолегочных заболеваний использование всех возможностей дистанционных сервисов (получение квитанций, передача показаний, оплата энергии) в том числе помогает сократить число походов в клиентские офисы и уменьшить вероятность встретиться с носителями инфекции по дороге.

В акции участвовало около 15 500 клиентов "Самараэнерго", использующих электронные квитанции не менее 4 месяцев и не имеющих задолженности. Среди таких экологичных, ответственных и прогрессивных жителей региона было разыграно 100 карт на покупки в одной из сетей супермаркетов номиналом 3 000 рублей. Среди тех клиентов, кто использует электронные квитанции более года, были также разыграны сертификаты на сумму 50 000 рублей с возможностью их обналичить в одном из магазинов электронной техники.

Счастливцами оказались клиенты, обслуживаемые в Жигулёвском, Красноярском и Кошкинском отделениях "Самараэнерго". В ближайшее время призы будут вручены победителям.

"Самараэнерго" планирует и в будущем поощрять пользователей своих электронных сервисов и призывает всех потребителей электрической энергии активно использовать возможности современных digital-коммуникаций.

Гид потребителя

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