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ЖКХ и благоустройство Общество

Старшие по домам из Самары приняли участие в круглом столе "ЭнергосбыТ Плюс"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялся круглый стол, посвященный акции "Старший по дому — надежный партнер", проводимой АО "ЭнергосбыТ Плюс". В мероприятии приняли участие председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских, представители энергосбытовой компании и старшие по многоквартирным домам.

Напомним, что в 2022 году акция "Старший по дому — надёжный партнёр" впервые проводится в 15 регионах страны, где работает компания "Т Плюс". Конкурсная комиссия определит победителей в пяти номинациях: "Платежная дисциплина", "Народный контроль", "Технологии для экологии", "В ногу со временем" и "Лучший старший по дому".

"Среди критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции. Самых активных и результативных старших по домам мы отметим приятными подарками", — рассказала руководитель управления биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Участники круглого стола обсудили детали акции, поделились своим опытом работы с жителями, рассказали о проблемах, которые приходится решать для поддержания комфортного климата внутри домов. Отдельное внимание уделили платежной дисциплине граждан: "В последнее время ситуация с платежной дисциплиной горожан заметно улучшилась. Уверен, что в этом есть вклад и старших по домам. Они общаются с жильцами, объясняют важность своевременной оплаты тепла, доносят информацию об акциях энергетиков", — отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Илья Морозов.

"С момента организации совета дома мы создали чат с собственниками. Этот канал коммуникации помогает оперативно информировать жильцов об изменениях, напоминать сроки передачи показаний счетчиков и оплаты тепла. Участие в акции нам интересно, поскольку является дополнительным инструментом выстраивания взаимодействия с поставщиком ресурсов", — поделилась опытом старшая по дому "Осипенко, 32" Дарья Пономарева.

Итоги будут подведены в конце октября 2022 года. За новостями об акции "Старший по дому — надёжный партнёр" можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru/promo/aktsiya-starshiy-po-domu-nadezhnyy-partnersa/.

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