В сквере у площади Сельского хозяйства демонтировали колонну со звездой

В связи с переустройством инженерных коммуникаций в сквере у площади Сельского хозяйства демонтирована колонна со звездой, пока она находится на строительной площадке. В ближайшее время архитектурный объект перевезут на склад МП "Благоустройство".

Демонтаж колонны обеспокоил местных жителей, которые обратились в ОНФ. Ход подготовительных работ в районе перекрестка улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской оценил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

По его словам, в связи с длительной эксплуатацией — колонна была изготовлена в советские времена — она нуждается в реставрации и, прежде всего, ее металлические фрагменты. "И именно благодаря переносу инженерных сетей и строительству метрополитена в дальнейшем звезда на колонне может засиять с новой силой. Колонну нужно восстановить, возвратить потом на свое место, тем самым сохранив историческую память и украшение нашего любимого города", — добавил Павел Покровский.

"Территория, где предусмотрен стартовый котлован, после всех строительных работ в 2024 году подлежит благоустройству. Будущий подрядчик по основному этапу строительства восстановит колонну, сохранив ее первоначальный вид. Работы будут выполнены в соответствии с государственным контрактом", — заверил заместитель генерального директора ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" Александр Богданов.