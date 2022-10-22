В сквере у площади Сельского хозяйства демонтировали колонну со звездой

В связи с переустройством инженерных коммуникаций в сквере у площади Сельского хозяйства демонтирована колонна со звездой, пока она находится на строительной площадке. В ближайшее время архитектурный объект перевезут на склад МП "Благоустройство".
Демонтаж колонны обеспокоил местных жителей, которые обратились в ОНФ. Ход подготовительных работ в районе перекрестка улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской оценил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.
По его словам, в связи с длительной эксплуатацией — колонна была изготовлена в советские времена — она нуждается в реставрации и, прежде всего, ее металлические фрагменты. "И именно благодаря переносу инженерных сетей и строительству метрополитена в дальнейшем звезда на колонне может засиять с новой силой. Колонну нужно восстановить, возвратить потом на свое место, тем самым сохранив историческую память и украшение нашего любимого города", — добавил Павел Покровский.
"Территория, где предусмотрен стартовый котлован, после всех строительных работ в 2024 году подлежит благоустройству. Будущий подрядчик по основному этапу строительства восстановит колонну, сохранив ее первоначальный вид. Работы будут выполнены в соответствии с государственным контрактом", — заверил заместитель генерального директора ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" Александр Богданов.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа