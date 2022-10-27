Александр Кандаев ("Фактум Сервис"): "Санкции подкосили тех, кто был заточен на поставки импортного оборудования и ПО"

Самарский "Фактум Сервис" шесть лет занимается поставками и обслуживанием офисной техники, компьютеров и программного обеспечения. "Фактум Сервис" крепко держится на рынке госзаказов - за 2021 год выручка компании в этой области достигла 173,3 млн рублей. Среди заказчиков - организации с различной долей госучастия, коммерческие компании. О работе и развитии в условиях западных санкций рассказал директор компании Александр Кандаев.

- Когда была создана компания и каковы основные направления ее деятельности?

- Сначала у нас была компания "Оргсервис-Самара". Делали упор на обслуживание техники. Наши инженеры обучались у ведущих мировых производителей. К 2016 году сформировался "Фактум сервис". Мы активно искали отечественных производителей, когда они только появлялись на рынке. Также завозили оборудование из Китая, дорабатывали в России.

В то время в стране шла локализация производства, строили заводы, как правило, сборочные линии (например, ICL или Depo). Сейчас их продукция по качеству почти сравнялась с иностранными конкурентами.

Особое внимание мы уделяем обслуживанию поставляемой техники. Наши клиенты понимают, что никогда не останутся без технической поддержки и консультирования по грамотному использованию оборудования.

- В какой момент вы вышли на рынок государственных заказов? С кем начинали сотрудничество?

- У нас никогда не было цели работать в секторе ритейла, с физлицами. Поэтому рынок госзакупок был интересен со старта деятельности. Успешная работа с госзаказом требует повышенного внимания к постоянно меняющемуся законодательству в сфере госзакупок, выстраивания надежных цепочек поставок, прогнозируемой логистики.

Со временем научились работать и с гособоронзаказом, предъявляющим повышенные требования к выполнению и отчетам по контрактам. Сотрудничество с МВД по контрактам гособоронзаказа существенно добавило нам компетенций в этой области деятельности. Немногие местные компании готовы соответствовать жестким условиям.

Также сотрудничаем с учреждениями здравоохранения и школами, поставляем и обслуживаем офисную технику и ПО. Быстро сработались с губернской думой по обслуживанию техники. Мы себя зарекомендовали надежным партнером, нас приглашают к участию в закупках, но выигрывать удается далеко не всегда - конкуренция в сфере госзакупок очень серьезная.

- В 2021 году выручка "Фактум сервис" от госзаказов составила около 173 млн рублей, что на 40 млн рублей выше уровня 2020 года. К началу этой осени она уже достигла 54 млн рублей. С чем связаны столь успешные результаты?

- Мы отслеживаем закупки с момента их внесения в планы-графики. Каждое бюджетное ведомство распределяет свои потребности до начала года. Информация есть в общем доступе на портале ЕИС.

К объявлению аукциона у нас уже есть готовые решения. Это позволяет оформлять предзаказы у отечественных производителей, у которых цены ниже, а качество техники не уступает зарубежному.

Плюс, нам идут навстречу наши партнеры, ведь мы зарекомендовали себя. Задача нашей компании - выполнять контракты без нареканий и штрафов.

- Ограничивается ли ваша деятельность Самарской областью?

- Поставляем системные блоки, серверы и ноутбуки нескольким бюджетным учреждениям Саратовской области, рассматриваем закупки Оренбургской, есть заказчики из Центрального федерального округа.

Владимир Бураков ("Айтеко Технолоджи"): Необходимо изменить порядок предоплаты по госконтрактам Инжиниринговая компания "Айтеко Технолоджи" более 10 лет специализируется на разработке и производстве промышленной электроники. Ее специалисты имеют высокую степень экспертизы в разработке промышленного дизайна электроники и систем самообслуживания, подготовке конструкторской документации, запуске промышленного образца в серийное производство и локализации производства. В интервью Волга Ньюс исполнительный директор компании Владимир Бураков рассказал о том, насколько отечественный рынок электроники зависит от импортных комплектующих, что изменилось с началом СВО и какая поддержка нужна от государства.

Почему активно не расширяемся? Мы все делаем своими силами, вплоть до доставки оборудования, чтобы клиент всегда мог уточнить какие-либо интересующие его тонкости. Мы представляем заказчику окончательный вариант его потребностей. У нас небольшой штат, мы, в целом, региональное предприятие, однако из года в год штат сотрудников растет.

- Как на работу "Фактум сервис" повлияли западные санкции?

- Повлияли сильно и неожиданно. Никто не смог подготовиться заранее, пришлось быстро перестраиваться. Прекращение всех связей и непредсказуемые цены, нарушенная логистика выбили почву из-под ног у тех, кто был заточен на зарубежные поставки.

Но наш большой плюс - ориентация на российского производителя. Также наладили связи с китайскими вендорами, гарантирующими стабильные поставки офисной техники.

- На сайте вашей компании указано, что вы работаете с иностранными производителями, в том числе HP, Epson и другие. Приостановлено ли с ними сотрудничество?

- Сейчас все контакты прекращены, параллельным импортом не занимаемся даже в коммерческих целях. Мы сделали логичный выбор в сторону наших вендоров, поставщиков.

- Может ли сегодня отечественный производитель конкурировать с мировыми гигантами? Что для этого нужно?

- Сейчас строятся заводы по производству аналогичной техники, потенциал для конкуренции есть.

В качестве иллюстрации - в начале октября в свободной экономической зоне в Казани ICL запустили новый завод по производству компьютерного оборудования.

Серьезная проблема - отсутствие компонентной базы. В России только сейчас активно включились в решение этих проблем на правительственном уровне. Поэтому наш рынок отстает, но предпринимаются попытки по созданию собственных решений. Однако все еще ощущается технологическое отставание.

Нужно время для накопления и анализа данных. Любому искусственному интеллекту нужна статистика, и ее у нас, в производственном отношении, пока нет. С другой стороны, хорошо развивается IT-рынок в направлении разработки программного обеспечения, много интересных предложений от отечественных разработчиков, замещающих импортное ПО.

- Нужна ли сейчас данной сфере государственная поддержка?

- Нужна обязательно, и не только федеральная, но и региональная очень важна. Причем поддержку я вижу в переносе на территорию Самарской области опыта казанского Иннополиса с его налоговыми льготами, позволяющими компаниям развиваться в условиях жесткой конкуренции и одновременно увеличивающими поступление средств в бюджет за счет повышения объемов продаж.

- Каковы ваши планы на следующий год? В каком направлении планируете развиваться?

- Сейчас у нас три активные области: сервис офисной техники и компьютерного оборудования, продажи оборудования и услуг, проектирование и монтаж слаботочных систем (телеком, системы безопасности), в частности, видеонаблюдение. Последним плотно занимаемся четыре года - проектируем, внедряем и обслуживаем системы на объектах социальной значимости (школы, детские дома, дома ветеранов, и т.п.). На фоне небезызвестных событий это приобретает особенную важность.

Проблем с поставкой оборудования даже в условиях жестких западных санкций мы не испытываем, поскольку уже давно установлены партнерские отношения с рядом китайских и южнокорейских, а также российских производителей. Нашим заказчикам доступно оборудование как бюджетного, так и премиального сегмента. Мониторим их планы-графики по закупкам и пытаемся наладить поставки.