Александр Кандаев ("Фактум Сервис"): "Санкции подкосили тех, кто был заточен на поставки импортного оборудования и ПО"

Самарский "Фактум Сервис" шесть лет занимается поставками и обслуживанием офисной техники, компьютеров и программного обеспечения. "Фактум Сервис" крепко держится на рынке госзаказов - за 2021 год выручка компании в этой области достигла 173,3 млн рублей. Среди заказчиков - организации с различной долей госучастия, коммерческие компании. О работе и развитии в условиях западных санкций рассказал директор компании Александр Кандаев.
- Когда была создана компания и каковы основные направления ее деятельности?
- Сначала у нас была компания "Оргсервис-Самара". Делали упор на обслуживание техники. Наши инженеры обучались у ведущих мировых производителей. К 2016 году сформировался "Фактум сервис". Мы активно искали отечественных производителей, когда они только появлялись на рынке. Также завозили оборудование из Китая, дорабатывали в России.
В то время в стране шла локализация производства, строили заводы, как правило, сборочные линии (например, ICL или Depo). Сейчас их продукция по качеству почти сравнялась с иностранными конкурентами.
Особое внимание мы уделяем обслуживанию поставляемой техники. Наши клиенты понимают, что никогда не останутся без технической поддержки и консультирования по грамотному использованию оборудования.
- В какой момент вы вышли на рынок государственных заказов? С кем начинали сотрудничество?
- У нас никогда не было цели работать в секторе ритейла, с физлицами. Поэтому рынок госзакупок был интересен со старта деятельности. Успешная работа с госзаказом требует повышенного внимания к постоянно меняющемуся законодательству в сфере госзакупок, выстраивания надежных цепочек поставок, прогнозируемой логистики.
Со временем научились работать и с гособоронзаказом, предъявляющим повышенные требования к выполнению и отчетам по контрактам. Сотрудничество с МВД по контрактам гособоронзаказа существенно добавило нам компетенций в этой области деятельности. Немногие местные компании готовы соответствовать жестким условиям.
Также сотрудничаем с учреждениями здравоохранения и школами, поставляем и обслуживаем офисную технику и ПО. Быстро сработались с губернской думой по обслуживанию техники. Мы себя зарекомендовали надежным партнером, нас приглашают к участию в закупках, но выигрывать удается далеко не всегда - конкуренция в сфере госзакупок очень серьезная.
- В 2021 году выручка "Фактум сервис" от госзаказов составила около 173 млн рублей, что на 40 млн рублей выше уровня 2020 года. К началу этой осени она уже достигла 54 млн рублей. С чем связаны столь успешные результаты?
- Мы отслеживаем закупки с момента их внесения в планы-графики. Каждое бюджетное ведомство распределяет свои потребности до начала года. Информация есть в общем доступе на портале ЕИС.
К объявлению аукциона у нас уже есть готовые решения. Это позволяет оформлять предзаказы у отечественных производителей, у которых цены ниже, а качество техники не уступает зарубежному.
Плюс, нам идут навстречу наши партнеры, ведь мы зарекомендовали себя. Задача нашей компании - выполнять контракты без нареканий и штрафов.
- Ограничивается ли ваша деятельность Самарской областью?
- Поставляем системные блоки, серверы и ноутбуки нескольким бюджетным учреждениям Саратовской области, рассматриваем закупки Оренбургской, есть заказчики из Центрального федерального округа.
Почему активно не расширяемся? Мы все делаем своими силами, вплоть до доставки оборудования, чтобы клиент всегда мог уточнить какие-либо интересующие его тонкости. Мы представляем заказчику окончательный вариант его потребностей. У нас небольшой штат, мы, в целом, региональное предприятие, однако из года в год штат сотрудников растет.
- Как на работу "Фактум сервис" повлияли западные санкции?
- Повлияли сильно и неожиданно. Никто не смог подготовиться заранее, пришлось быстро перестраиваться. Прекращение всех связей и непредсказуемые цены, нарушенная логистика выбили почву из-под ног у тех, кто был заточен на зарубежные поставки.
Но наш большой плюс - ориентация на российского производителя. Также наладили связи с китайскими вендорами, гарантирующими стабильные поставки офисной техники.
- На сайте вашей компании указано, что вы работаете с иностранными производителями, в том числе HP, Epson и другие. Приостановлено ли с ними сотрудничество?
- Сейчас все контакты прекращены, параллельным импортом не занимаемся даже в коммерческих целях. Мы сделали логичный выбор в сторону наших вендоров, поставщиков.
- Может ли сегодня отечественный производитель конкурировать с мировыми гигантами? Что для этого нужно?
- Сейчас строятся заводы по производству аналогичной техники, потенциал для конкуренции есть.
В качестве иллюстрации - в начале октября в свободной экономической зоне в Казани ICL запустили новый завод по производству компьютерного оборудования.
Серьезная проблема - отсутствие компонентной базы. В России только сейчас активно включились в решение этих проблем на правительственном уровне. Поэтому наш рынок отстает, но предпринимаются попытки по созданию собственных решений. Однако все еще ощущается технологическое отставание.
Нужно время для накопления и анализа данных. Любому искусственному интеллекту нужна статистика, и ее у нас, в производственном отношении, пока нет. С другой стороны, хорошо развивается IT-рынок в направлении разработки программного обеспечения, много интересных предложений от отечественных разработчиков, замещающих импортное ПО.
- Нужна ли сейчас данной сфере государственная поддержка?
- Нужна обязательно, и не только федеральная, но и региональная очень важна. Причем поддержку я вижу в переносе на территорию Самарской области опыта казанского Иннополиса с его налоговыми льготами, позволяющими компаниям развиваться в условиях жесткой конкуренции и одновременно увеличивающими поступление средств в бюджет за счет повышения объемов продаж.
- Каковы ваши планы на следующий год? В каком направлении планируете развиваться?
- Сейчас у нас три активные области: сервис офисной техники и компьютерного оборудования, продажи оборудования и услуг, проектирование и монтаж слаботочных систем (телеком, системы безопасности), в частности, видеонаблюдение. Последним плотно занимаемся четыре года - проектируем, внедряем и обслуживаем системы на объектах социальной значимости (школы, детские дома, дома ветеранов, и т.п.). На фоне небезызвестных событий это приобретает особенную важность.
Проблем с поставкой оборудования даже в условиях жестких западных санкций мы не испытываем, поскольку уже давно установлены партнерские отношения с рядом китайских и южнокорейских, а также российских производителей. Нашим заказчикам доступно оборудование как бюджетного, так и премиального сегмента. Мониторим их планы-графики по закупкам и пытаемся наладить поставки.
Интервью опубликовано в рамках проекта "ТОЧКИ РОСТА", в центре внимания которого стоят экономические и социальные процессы в Самарской области на фоне внешнеполитической ситуации. Вместе с экспертами мы освещаем проблематику конкретных отраслей экономики. Если хотите поделиться опытом или мнением, обозначить проблемы перед органами власти, высказать конкретные предложения по мерам поддержки от государства - пишите на почту редакции: info@vninform.ru.