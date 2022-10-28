Волонтер объявил сбор на реанимобиль для самарских мотострелков

В четверг, 27 октября, самарский волонтер Андрей Болдырев передал УАЗ "Буханку" на нужды одной из самарских бригад, базирующейся в поселке Рощинский. По словам волонтера, из машины планируется сделать реанимационный автомобиль для перевозки тяжелораненых солдат.

"Транспорт нужно дополнительно оборудовать дефибриллятором, аппаратом для наркоза и другими медицинскими принадлежностями. Все для того, чтобы наши воины остались живы. Поэтому надо докупить и поставить оборудование. Для этого начал сбор. Переводить средства можно на мою карту. Все деньги пойдут на реанимобиль для бригады", - отметил Андрей Болдырев.

"Хотел бы попросить о помощи для наших раненых и больных. Необходимо ускорить процесс доставки наших ребят до лечебных учреждений. Нам нужно дооборудовать транспорт до реанимационного автомобиля", - подчеркивает начальник медслужбы части, присутствовавший при передаче машины.

По его словам, сейчас для реанимации раненных используют КамАЗы, которые менее поворотливы, заметны на поле боя и долго загружаются. "Раненый может долго ждать эвакуации - один КамАЗ уже уехал, а следующий не успел прибыть", - поясняет Андрей Болдырев.

"Реанимобиль необходим для перевозки тяжелораненых солдат. Бывает, наблюдаем огромный поток техники, и ее не всегда хватает для всех пострадавших. Поэтому такой реанимобиль я могу придержать для тяжелораненых бойцов и направить их сразу в госпиталь", - дополняет волонтера начмед.

Ранее один из местных жителей уже отправил УАЗ самарским военнослужащим. Его переоборудуют уже в частях, участвующих в СВО. При этом пары таких машин все равно не хватит. Волонтер и начальник медслужбы призвали передавать УАЗы на нужды армии или отправлять средства на их покупку и оборудование.

Представитель самарской бригады также добавил, что военнослужащие нуждаются в современных аптечках. Число мобилизованных растет - каждого нужно обучить пользоваться аптечкой и доэкипировать. Андрей Болдырев уже собирает деньги на покупку 250 таких аптечек общей стоимостью 3 млн рублей.

Штатные аптечки у солдат есть, но в них, по словам Андрея Болдырева, нет турникетов, окклюзионных пластырей (спасают от пневмоторакса) и гемостатических препаратов.

"У нас в медицине есть правило "золотого часа" - если за это время пациента доставят на лечение, то с большей долей вероятности он выживет. Современные аптечки серьезно влияют на это - до оказания полной медпомощи раненый боец либо сам себя спасает, либо выручат товарищи", - подчеркивает начальник медицинской службы.

Желающие помочь могут перевести деньги на карту Андрея Болдырева: 5451 5200 2248 9629 (Сбербанк).