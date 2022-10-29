Правоохранители задержали самарца, подозреваемого в убийстве мужчины на Заводском шоссе

В Самаре правоохранители задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1980 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



По версии следствия, днем 22 октября около одного из жилых домов на Заводском шоссе, было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с признаками насильственной смерти. Вскоре подозреваемый в совершении преступления был задержан. Следователями при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД России по Самарской области установлено, что в ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, после чего нанес оппоненту множество ударов в область расположения жизненно важных органов. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу