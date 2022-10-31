В Зубчаниновке построили новый водовод

Основные работы по строительству новой водопроводной линии в Кировском районе завершены.

Строительство нового водовода в поселке Зубчаниновка практически завершено: к ноябрю подрядчики "РКС-Самара" проложили более 3600 метров трубы. Основную часть работ выполнили бестраншейным методом с помощью горизонтально-наклонного бурения.

Труба диаметром 300 мм проходит в районе улиц Арзамасской, Бортмехаников, Чекистов и по Смышляевскому шоссе - там, где ранее не было водопроводных сетей. Новая линия повысит надежность системы водоснабжения в поселке Зубчаниновка, позволит подключить безводные участки к городской распределительной сети и будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры района. Кроме того, вода, поступающая по строящейся линии, в случае необходимости обеспечит пожаротушение. В перспективе по этому участку сети воду можно будет подавать и жителям района Аэропорт-2.

Работы ведутся в рамках инвестиционной программы "РКС-Самара". Стоимость проекта - почти 132 миллиона рублей.