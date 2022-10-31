В Зубчаниновке построили новый водовод

Основные работы по строительству новой водопроводной линии в Кировском районе завершены.
Строительство нового водовода в поселке Зубчаниновка практически завершено: к ноябрю подрядчики "РКС-Самара" проложили более 3600 метров трубы. Основную часть работ выполнили бестраншейным методом с помощью горизонтально-наклонного бурения.
Труба диаметром 300 мм проходит в районе улиц Арзамасской, Бортмехаников, Чекистов и по Смышляевскому шоссе - там, где ранее не было водопроводных сетей. Новая линия повысит надежность системы водоснабжения в поселке Зубчаниновка, позволит подключить безводные участки к городской распределительной сети и будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры района. Кроме того, вода, поступающая по строящейся линии, в случае необходимости обеспечит пожаротушение. В перспективе по этому участку сети воду можно будет подавать и жителям района Аэропорт-2.
Работы ведутся в рамках инвестиционной программы "РКС-Самара". Стоимость проекта - почти 132 миллиона рублей.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа