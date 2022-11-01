Подали в суд на мэрию: глава областной ГИБДД рассказал о состоянии некоторых самарских дорог

Начальник УГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов ответил на вопрос о состоянии некоторых дорог в Самаре. Вопросы прозвучали во время прямой линии.
"Проводит ли ГИБДД проверку состояния дорог на аварийность? Например, уже несколько месяцев огромная яма зияет на повороте с Воронежской на Вольскую, отмечается ужасное состояние дорожного полотна от проспекта К.Маркса до Стара-Загоры по Алма-Атинской. Какие рычаги есть у ГИБДД, чтоб заставить городские власти содержать дороги в нормативном состоянии?" - интересовался житель Самары Дмитрий Котуков.
"Действительно, выявлялись недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорог и принимались меры. По дефекту покрытия на ул. Воронежской при подъезде к ул. Вольской ранее владелец дороги привлечен Госавтоинспекцией к административной ответственности за несоблюдение требований при содержании дорог по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, муниципальное предприятие "Благоустройство" проинформировано о необходимости устранения недостатка", - рассказал Юрий Некрасов.
Он также отметил, что сотрудники ГИБДД отреагировали на недостатки дорожного полотна на участке ул. Алма-Атинской от пр. Карла Маркса до ул. Стара-Загоры. В частности, информацию передали в органы прокуратуры.
"В результате прокуратура подала иск к администрации Самары с требованиями о защите неопределенного круга лиц (участников движения), выражающимися в принуждении к проведению работ по устранению дефектов покрытия. Указанные исковые требования удовлетворены судом, в настоящее время решение не исполнено", - рассказал Юрий Некрасов.
Он также пояснил, что ремонт дорог все же относится к компетенции владельцев (в данном случае - администрации города). Поэтому обращаться с жалобами следует к владельцам автодорог.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?