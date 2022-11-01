Компания, близкая ГК "Союз", потеряла статус теплосетевой организации

ООО "Специализированная теплосетевая организация" (СТО), владеющее участками теплосетей по десяткам адресов Самары, потеряло статус теплосетевой организации.

ООО "Специализированная теплосетевая организация", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Ленинградской области. Собственниками выступают Евгений Евдокимов и Артем Балобин. Последнего СМИ связывают с ГК "Союз" Николая Васильева. В конце лета к СТО было присоединено ООО "Самаратеплоресурсы", собственником которого в прошлом была Людмила Васильева.

Из судебных документов следует, что в пользовании СТО находятся километры теплотрасс, теплосетей, трубопроводов, теплокамер, сопутствующего оборудования. Например, по адресам ТЦ "Мост", ЖК "Ильинская Плаза", ЖК "Изумрудный город", ЖК "Надежда", ЖК "Москва", ЖК "Париж", "Авиаагрегата", бизнес-центра Skycity на Московском шоссе, 4а, Дома сельского хозяйства, Hoff и другим.

Многое из имущества было арендовано в разные годы у юрлиц и физлиц: ООО "ФинГруппИнвест", АО "Автоколонна №1817", ООО "УК "Сервис", ИП Бондаренко Натальи Викторовны, ООО "Эксплуатационная компания", ООО "Валерик Трэвел", ООО "Зенит", ООО "Сеть", ООО "Курорты Поволжья", ТСЖ "Луч", ООО "Стройтех", Индира Зинина, Валерий Зинин. По данным ИАС Seldon.Basis, некоторые компании через физлиц и юрлиц связаны с бизнесом Николая Васильева.

Конфликт "Специализированной теплосетевой организации" и "Т Плюс" длится уже несколько лет. В 2015 г. СТО заключила договор на оказание услуг с ПТС. В прошлом году последнее присоединили к ПАО "Т Плюс".

"Т Плюс" не стала заключать новый договор со "Специализированной теплосетевой организацией", более того, обратилась в суд за признанием аренды имущества оппонента ничтожными сделками. Процесс закончился не в пользу истца. А вот СТО удалось взыскать деньги за пользование сетями. По одному из дел суд обязал выплатить свыше 12 млн руб. за пользование сетями почти по 60 адресам в период с января по конец апреля 2022 года. За август-декабрь 2021 г. "Специализированная теплосетевая организация" выставила счет в 25,7 млн рублей. Подобные иски самарский арбитраж рассматривает не первый год.

Так продолжалось до последнего времени. С 1 сентября департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области отменил тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для ООО "Специализированная теплосетевая организация" на 2022 год. Причина тому - несоответствие новым критериям отнесения владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям.

Как пояснили в департаменте, для СТО был установлен единый тариф в отношении пяти систем теплоснабжения в зоне деятельности филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс". И только в одной системе непрерывная протяженность сетей СТО превысила 7 км, как того требуют новые критерии.

Потеря статуса теплосетевой организации разрешила давние разногласия с "Т Плюс" по договору оказания услуг. СТО предложила свои корректировки в документ, которые предполагали в числе прочего добавление новых адресов обслуживания. В соответствующем иске суд отказал, поскольку компания больше не является теплосетевой организацией и не имеет право заключать договор оказания услуг по передаче энергии.

Ни в ПАО "Т Плюс", ни в ООО "СТО" на вопросы Волга Ньюс не ответили.

В администрации Самары сообщили, что в действующей схеме теплоснабжения отражены сведения об ООО "СТО" как о теплосетевой организации. Компания подала заявку на включение в эту схему в качестве единой теплоснабжающей организации. Мэрия отказала. "Указанной организацией не были предоставлены сведения, необходимые для определения зоны деятельности данной организации как поставщика тепловой энергии", - добавили в горадминистрации. Сейчас это решение оспаривается в суде.