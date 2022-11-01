В Самаре определят лучшего электромонтера "Т Плюс"

В Самаре стартовали соревнования профессионального мастерства "Лучший дежурный электромонтер ПАО "Т Плюс" 2022 года. На звание "лучшего по профессии" претендуют специалисты из 13 филиалов компании. Все они уже стали победителями региональных этапов соревнований.
В течение двух дней энергетикам предстоит пройти 6 этапов, среди которых проверка знаний по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. На практике необходимо продемонстрировать уровень подготовки по выполнению операций по обслуживанию электрооборудования и безопасное выполнение работ, оформленное нарядом-допуском. Традиционно одним из самых волнительных является проверка навыков по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае. Для создания условий, приближенных к реальной производственной среде, здесь используются шумовые эффекты и задействованы статисты в качестве пострадавших.
Новшеством этого года стал этап "Проверка когнитивных навыков и управления эмоциями". В ходе его прохождения участникам предлагается несколько игр-тренажеров на концентрацию внимания. Результаты оценки познавательных функций мозга также учитываются в общем зачете претендента.
"Подобные корпоративные конкурсы являются важным инструментом развития кадрового потенциала, движущей силой для распространения передового опыта, повышения культуры производства. Участники обмениваются опытом и повышают уровень мастерства. Соревнования дают импульс к личностному и профессиональному росту", — отметил руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО "Т Плюс", главный судья соревнований Вячеслав Страхов.
Итоги соревнования профессионального мастерства будут подведены завтра, 2 ноября.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа