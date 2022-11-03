В Чапаевске рекультивировали гигантскую свалку

Свалка существовала в городе более пятидесяти лет и представляла собой настоящее экологическое бедствие: более двух гектаров площади, 12 метров в глубину - настоящий несанкционированный мусорный полигон. Муниципалитет никогда не смог бы справиться с этой бедой своими силами. Это стало возможно благодаря нацпроекту "Экология", в рамках которого на работы по ликвидации объекта было выделено почти 38 миллионов рублей.

Вчера депутат Самарской губернской думы Денис Волков и его коллеги из общественного совета Самарского региона (ОС) федерального проекта партии "Единая Россия" "Чистая Страна" ездили в Чапаевск, чтобы посмотреть, как была выполнена работа. Приехал и лично председатель ОС, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Алексей Веселов.

На осмотре пришли к выводу, что работа проведена оперативно и качественно. Так, за минувшее лето со свалки был вывезен колоссальный объем мусора, а вместо него уложены суглинок и чернозем. Последний, косметический штрих - постилка экоматов по всей площади объекта. Таким образом, уже в октябре получили вместо свалки огромную зеленую территорию. Трава, правда, взошла не везде - только там, где экоматы легли в сентябре. Впрочем, подрядчик гарантирует, что весной вся площадь бывшего мусорного полигона будет зеленой.

Согласно экспертизе, нареканий качество работы не вызвало. Глава города Александр Кузнецов особо подчеркнул, что даже вынужденная смена подрядчика не отразилась на утвержденном ранее графике. Теперь администрация вместе с жителями решает, как эффективнее использовать рекультивированную территорию. Предполагается занять ее полезными и востребованными для людей объектами.

В рамках нацпроекта "Экология" Самарской области выделили более миллиарда рублей бюджетных средств на рекультивацию свалок, образованных много лет назад (ликвидация накопленного вреда). Объект в Чапаевске стал вторым, по которому работы уже завершены. Ранее была рекультивирована свалка в Октябрьске: там расчистили 1,3 га территории, вывезено 23 тысячи кубометров мусора. До 24 года предстоит убрать еще две свалки в Тольятти.

Эта работа крайне важна. От качества ее выполнения зависит дальнейшее выделение федеральных средств Самарской области, а планы по ликвидации объектов накопленного вреда велики: так, профильное министерство уже сформировало заявку на федеральное финансирование, куда включило 38 объектов.

Контроль за эффективным расходованием федеральных средств, которые выделяются на улучшение экологической ситуации в Самарской области, - одна из ключевых задач проекта "Чистая страна".