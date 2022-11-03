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Экология Общество

Сотрудники Tele2 участвуют в экопроектах компании

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел первые итоги экологического проекта для сотрудников. Специалисты компании сдали 6 тонн макулатуры, 4,3 кубометра пластика, 3,2 кубометра алюминия и кубометр ПЭТ-пленки.

Экологический проект по осознанному потреблению и бережному отношению к окружающей среде действует в Tele2 с апреля 2021 года. Его инициаторами выступили волонтеры из подразделений дистанционного сервиса. В рамках экологической акции в компании организовали сбор макулатуры, крышек, установили урны для вторсырья: алюминия, пластика и стекла.

Вес макулатуры, которую сотрудники сдали за 1,5 года проекта, составил 6 тонн. Это поможет сберечь 100 деревьев, 120 тысяч литров воды и 9 тысяч кВт электроэнергии, которые требуются для производства бумаги. Помимо этого, сотрудники собрали и отсортировали 4,3 кубометра пластика, 3,2 кубометра алюминия и кубометр ПЭТ-пленки. Все это было передано на вторичную переработку.

В центральном офисе Tele2 установлен фандомат для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок. За первые месяцы работы нового оборудования сотрудники сдали более 120 литров пластика и металла. Акция способствует защите окружающей среды, так как одна переработанная бутылка помогает сохранить 500 лет для почвы. Сотрудники собрали более 20 кг пластиковых крышек, которые также пойдут на вторичную переработку. Вырученные средства направят в благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

С целью сокращения потребления пластиковой посуды и бумажных полотенец в офисах компании установили посудомоечные машины и воздушные сушилки для рук. Волонтеры проекта подготовили видеоролики и статьи на экологическую тематику, чтобы сотрудники еще раз обратили внимание на актуальность проблемы защиты окружающей среды и экономно использовали ресурсы. Специалисты совершили экскурсию на завод пластиковых изделий в Иркутске и узнали, как из собранного материала изготавливают ведра, бутылки, вешалки, опоры для арматуры, заглушки для пластиковых окон и другие полезные предметы.

Сотрудники дистанционного сервиса организовали проекты "Вещеворот" и "Доска объявлений", с помощью которых они могут подарить ненужным вещам "вторую жизнь". Помимо этого, специалисты компании вносят вклад в благоустройство улиц и регулярно участвуют в городских субботниках.

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