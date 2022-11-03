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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" открыл специализированную детскую площадку в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Т Плюс" при содействии фонда "Духовное наследие" им. С. Ф. Жилкина открыло игровой комплекс для сада-школы "Солнечный круг", где обучаются дети с нарушениями развития. В праздничном мероприятии приняли участие глава г. о. Тольятти Николай Ренц, технический директор-главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев, представители и воспитанники детского сада.

Новый объект появился в рамках межрегионального проекта "Территория детства с "Т Плюс", который предусматривает строительство детских игровых и спортивных площадок на территории присутствия компании. Над его наполнением работал эрготерапевт: здесь установлены спортивные снаряды, предназначенные для детей с двигательными нарушениями. В частности, баскетбольная площадка с кольцом и высокая песочница предполагает возможность использования детьми в колясках, а для ребят с ДЦП предназначены специальные качели.

"Энергокомпания традиционно поддерживает социально значимые проекты на территории своего присутствия, особый упор делая на благоустройстве и детской безопасности. Уверен, что новый игровой комплекс в Тольятти принесет воспитанникам детского сада много положительных эмоций", — отметил Вадим Николаев.

Напомним, что межрегиональным проектом "Территория детства с "Т Плюс" предусмотрено строительство детских игровых и спортивных площадок на территории присутствия компании. В Тольятти с 2019 года при содействии энергетиков было установлено 3 детских игровых комплекса. Один разместился на набережной Комсомольского района города в 2019 году, второй установлен в Автозаводском районе на Ворошилова, 4а в 2020 году. Третья площадка открыта сегодня на бульваре Туполева, 6.

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