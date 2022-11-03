"Т Плюс" открыл специализированную детскую площадку в Тольятти

ПАО "Т Плюс" при содействии фонда "Духовное наследие" им. С. Ф. Жилкина открыло игровой комплекс для сада-школы "Солнечный круг", где обучаются дети с нарушениями развития. В праздничном мероприятии приняли участие глава г. о. Тольятти Николай Ренц, технический директор-главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев, представители и воспитанники детского сада.
Новый объект появился в рамках межрегионального проекта "Территория детства с "Т Плюс", который предусматривает строительство детских игровых и спортивных площадок на территории присутствия компании. Над его наполнением работал эрготерапевт: здесь установлены спортивные снаряды, предназначенные для детей с двигательными нарушениями. В частности, баскетбольная площадка с кольцом и высокая песочница предполагает возможность использования детьми в колясках, а для ребят с ДЦП предназначены специальные качели.
"Энергокомпания традиционно поддерживает социально значимые проекты на территории своего присутствия, особый упор делая на благоустройстве и детской безопасности. Уверен, что новый игровой комплекс в Тольятти принесет воспитанникам детского сада много положительных эмоций", — отметил Вадим Николаев.
Напомним, что межрегиональным проектом "Территория детства с "Т Плюс" предусмотрено строительство детских игровых и спортивных площадок на территории присутствия компании. В Тольятти с 2019 года при содействии энергетиков было установлено 3 детских игровых комплекса. Один разместился на набережной Комсомольского района города в 2019 году, второй установлен в Автозаводском районе на Ворошилова, 4а в 2020 году. Третья площадка открыта сегодня на бульваре Туполева, 6.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа