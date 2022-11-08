Кассационный суд не стал менять приговор экс-начальнику Управления по конвоированию областного УФСИН

Во вторник, 8 ноября, Шестой кассационный суд оставил без изменения приговор Ленинского райсуда, вынесенный бывшему начальнику Управления по конвоированию УФСИН России по Самарской области Андрею Апанасику и апелляционное постановление Самарского облсуда. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, с мая 2014 г. по июль 2019 г. Апанасик трудоустроил четырех человек и выплатил им более 6,79 млн руб., хотя фактически они не работали. Эти люди: О. Приходько, И. Бережная, А. Тайгалова и Е. Стаканов были спортсменами и представляли ведомство на соревнованиях. При этом они состояли на должностях инспекторов по конвоированию, но должностных обязанностей не выполняли. Спортсмены отсутствовали на рабочем месте по четыре часа или прогуливали рабочие дни полностью без уважительных причин.

Следствие посчитало, что Апанасик знал о нарушениях, но не увольнял сотрудников, в том числе из-за того, что в случае неполной укомплектованности штата его раскритикует руководство регионального УФСИН.

Суд 21 февраля признал Андрея Апанасика виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначил ему год лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.

19 мая коллегия судей апелляционной инстанции изменила приговор. Из него исключили ссылки на то, что федеральному и региональному бюджетам был причинен материальный ущерб по 2,7 млн рублей. Кроме того, осужденному отменили ограничение на явку для регистрации в специализированный государственный орган.

Как сообщили в Шестом кассационном суде, 8 ноября жалобу адвоката Апанасика рассмотрели. В итоге вынесенные судебные акты оставили без изменения.

Напомним, это уже второй приговор, вынесенный Андрею Апанасику. 12 октября 2020 г. Ленинский райсуд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначил два года лишения свободы условно, а также на год лишил права занимать должности на госслужбе, связанные с административно-хозяйственными полномочиями. Также суд взыскал с него в пользу ФСИН свыше 7,7 млн руб.

28 декабря 2020 г. облсуд отменил приговор районного суда и направил дело на новое рассмотрение. Из райсуда дело вернулось в прокуратуру. А 21 февраля Ленинский районный суд снова вынес Апанасику приговор, на который адвокат и подал жалобу.