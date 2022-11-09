В Самаре не удалось оспорить приговор по делу налетчиков-вымогателей

Самарский областной суд оставил без изменений приговор Промышленного райсуда, вынесенный шестерым фигурантам дела о грабеже и вымогательстве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Напомним, преступление произошло из-за ссоры субподрядчиков, строивших Ледовый дворец спорта.

Фигуранты дела — члены "группировки Татарина": 40-летний Армен Григорян, 31-летний Тимур Чергизов, 45-летний Арнольд Кригер, 29-летний Максим Денисов и 26-летний Родион Родионов. Предположительно, лидером группы был 45-летний Алексей Агеев.

При строительстве Дворца спорта в Самаре у "ВТС" работали субподрядчики "Сантэк" и "МСТ". А по договору с "МСТ" также работал "субсубподрядчик" — "Альфа-Регионстрой", выполнявший земляные работы. С сотрудниками этой фирмы не рассчитались до конца.

Представители компании сначала вежливо просили вернуть деньги, но услышали в ответ, что деньги пока не поступили из начального звена цепочки подрядчиков. Затем строители намекнули на свою тяжкую судьбу друзьям, которые попадали на оперативный учет как возможные представители "группировки Татарина".

Эти люди встретились с должниками в кафе "Трое" и в результате забрали BMW и потребовали выплатить по миллиону рублей. Потерпевшие пожаловались на это в ФСБ. Действия "спортсменов" силовики квалифицировали по статьям Уголовного кодекса "Грабеж" и "Вымогательство".

Промышленный районный суд приговорил Агеева, Чергизова, Кригера, Денисова и Родионова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а Григоряна — к трем годам и четырем месяцам заключения в колонии строгого режима.

"В результате рассмотрения апелляции Самарским областным судом вынесено определение, согласно которому приговор оставлен без изменений", — отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.