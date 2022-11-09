150 часов обязательных работ получила жительница Сызрани за ложный донос

Сызранский городской суд рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которую обвиняли в ложном доносе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В феврале 2022 г. женщина сообщила в полицию, что кто-то от ее имени оформил три микрозайма на сумму более 15 тыс. рублей. В связи с этим возбудили уголовное дело о мошенничестве, но во время расследования выяснилось, что заявительница дала ложные показания.

В итоге ей назначили 150 часов обязательных работ.