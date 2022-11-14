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Следователи не стали проводить проверку в отношении депутата Анатолия Рагимова

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном управлении Следственного комитета не стали проводить проверку по заявлению Андрея М. в отношении депутата Самарского района областной столицы Анатолия Рагимова.

Напомним, Андрей обратился в СУ СК с заявлением о том, что Рагимов не исполнил перед ним обязанности работодателя и не делал отчислений в социальные фонды. Об этом мужчина, по его словам, работавший заместителем директора ювелирного магазина, узнал в этом году, когда обратился за начислением пенсии по возрасту.

Анатолий Рагимов, комментируя ситуацию, заявлял, что он раньше дружил с Андреем, но тот у него не работал, а запись в трудовой книжке была сделана по его просьбе - якобы ему была нужна виза для выезда за границу к детям.

Как сообщил Андрей М., на днях ему пришел ответ из Куйбышевского межрайонного следственного отдела СУ СК, из которого следует, что необходимость проверки следователями заявления на предмет возбуждения уголовного дела отсутствует. Заявление при этом было передано в прокуратуру Самарского района - из-за "возможного наличия нарушений, требующих принятия мер прокурорского реагирования".

"Я не согласен с таким решением. Порядок рассмотрения заявлений прописан в законе, и следствие должно было провести проверку по моему заявлению. Однако меня никто не опрашивал, не просил представить оригиналы документов. У меня есть основания предполагать, что это объясняется ресурсом, который мог задействовать Рагимов", - говорит автор заявления.

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