В Самаре рассказали о направлениях развития карты жителя региона

Во вторник, 15 ноября, прошла пресс-конференция, посвященная перспективам развития карты жителя Самарской области. В мероприятии приняли участие руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, замдиректора ГБУ "Цифровой регион" Максим Карсаков, управляющий ВТБ в Самарской области Максим Попков и вице-президент банка "Солидарность" Максим Сойфер.

По мнению Максима Карсакова, важным направлением развития проекта является переход с 2023 года с социальной на карту жителя Самарской области. "Цифровой регион" уже собрал необходимые документы, обсудил идею с министерством социально-демографической политики и транспортными операторами.

"С 1 января 2023 года выпуск социальной карты прекращается. В течение всего следующего года она будет действовать в полном объеме, но в случае ее потери придется получить карту жителя Самарской области. За этот же период необходимо ее заранее перевыпустить", — отметил Максим Карсаков.

Срок перевыпуска карты — 14 дней. Функционал останется прежним, но к нему добавят банковские услуги и дополнительную персонализацию. Сейчас карту можно оформить на официальном портале card.samregion.ru, в офисах банков-партнеров, а с начала этого года — через работодателя. Максим Карсаков подчеркнул, что в ближайшее время на карту жителя Самарской области перейдет не менее 140 тыс. льготников.

В карте жителя региона планируют реализовать и функцию ключа доступа к социальным сертификатам, адресной поддержке граждан. А через два-три года планируется ее полная виртуализация.

При этом Максим Сойфер уточнил, что с ноября школьники, достигшие 14 лет, с согласия родителей могут оформить карту для оплаты проезда или собственных покупок.

Сейчас проект сочетает функции транспортной, дебетовой банковской и скидочной карты, содержит данные ОМС, информацию о культурных и массовых мероприятиях. За год карту жителя Самарской области оформили 40 тыс. человек — основной рост в II и III квартале. Из них на региональную

столицу приходится 35%, еще 40% — на муниципалитеты.