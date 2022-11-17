Житель Самарской области инсценировал угон машины, чтобы ее не арестовали за долги

Октябрьской городской суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в ложном доносе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

22 сентября 2022 г. мужчина подал в полицию заявление о краже его автомобиля. Однако позже полицейские выяснили, что мужчина инсценировал угон, чтобы машину не арестовали в рамках процедуры банкротства.

Суд назначил обвиняемому штраф 15 тыс. рублей.