В Самаре всю ночь работали люди и техника, расчищая город от снега

За время первого в этом году снегопада в Самаре выпало 21,6 мм осадков. Техника начала работу ночью — ключевые городские магистрали, подходы и подъезды к детским садам, школам, больницам и другим объектам социальной сферы расчищаются в первую очередь.

На уборке улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта в ночную смену было задействовано 116 единиц техники и 81 уборщик территории. Работа ночной смены была продлена до 8 утра. На уборке городских территорий в день задействовано 207 единиц техники и 3436 дворников и дорожных рабочих.

С 10:00 дополнительно привлечено 120 человек на ручную очистку остановок и тротуаров. Организована работа УК, ТСЖ, ЖСК во дворах — расчищенные выходы из подъездов и внутриквартальные проезды зависят именно от них. В ночь запланированы работы по вывозу снега с улично-дорожной сети.

"Это первые серьезные осадки в Самаре. К ним мы были готовы, прогноз по выпадению осадков был известен заранее. Сейчас в круглосуточном режиме работают ответственные сотрудники МП "Благоустройство", районов, подрядных и обслуживающих организаций, муниципальных учреждений. В течение дня контролирую работу, вечером вместе с руководителем Департамента городского хозяйства и экологии и главами районов оценим, как сработали службы. Как и в прошлые сезоны принимаем и отрабатываем ваши обращения", — прокомментировала глава города Елена Лапушкина.