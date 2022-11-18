В Самаре всю ночь работали люди и техника, расчищая город от снега

За время первого в этом году снегопада в Самаре выпало 21,6 мм осадков. Техника начала работу ночью — ключевые городские магистрали, подходы и подъезды к детским садам, школам, больницам и другим объектам социальной сферы расчищаются в первую очередь.
На уборке улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта в ночную смену было задействовано 116 единиц техники и 81 уборщик территории. Работа ночной смены была продлена до 8 утра. На уборке городских территорий в день задействовано 207 единиц техники и 3436 дворников и дорожных рабочих.
С 10:00 дополнительно привлечено 120 человек на ручную очистку остановок и тротуаров. Организована работа УК, ТСЖ, ЖСК во дворах — расчищенные выходы из подъездов и внутриквартальные проезды зависят именно от них. В ночь запланированы работы по вывозу снега с улично-дорожной сети.
"Это первые серьезные осадки в Самаре. К ним мы были готовы, прогноз по выпадению осадков был известен заранее. Сейчас в круглосуточном режиме работают ответственные сотрудники МП "Благоустройство", районов, подрядных и обслуживающих организаций, муниципальных учреждений. В течение дня контролирую работу, вечером вместе с руководителем Департамента городского хозяйства и экологии и главами районов оценим, как сработали службы. Как и в прошлые сезоны принимаем и отрабатываем ваши обращения", — прокомментировала глава города Елена Лапушкина.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа