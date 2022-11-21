Прокуратура нашла нарушения при строительстве детсада на Воронежских озерах в Самаре

Прокуратурой Промышленного района Самары выявлены нарушения в действиях подрядной организации ООО "Реформинг-центр" в ходе строительства детского сада в границах пр. Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе.

Как сообщает прокуратура Самарской области, подрядчик не обеспечил поэтапную сдачу результатов работ, выполненных согласно графику, не подготовив соответствующие документы.

Прокуратурой района в адрес директора "Реформинг-центра" было внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства. В результате нарушения фактически устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, контракт на строительство трехэтажного детского сада на 240 мест был заключен в июне 2022 года. "Реформинг-центр" получит за работы 252 млн рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Реформинг-центр" было учреждено в 2009 г. АвтоВАЗом. Общество зарегистрировано в Тольятти на ул. Борковской, 9. В 2019 г. компания перешла в собственность трех физических лиц, а в 2021 г. ее возглавил экс-руководитель тольяттинского МП "Архитектура и строительство" Сергей Арзамасцев. С этого времени ООО получило семь госконтрактов на строительные и ремонтные работы (шесть из них в Чувашии) на общую сумму 540 млн рублей.