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Общество

Самарской сироте, которую выгнали из общежития с детьми, дадут жилье

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Администрация Самары предоставит другую комнату для сироты Алены Хатамовой, которую два года назад выгнали из общежития с несовершеннолетними детьми, сообщает "КП-Самара".

В 2019 г. женщину попросили освободить комнату в общежитии на ул. Николая Панова. Сама Алена сирота, не имеет прописки в Самарской области, но это не остановило представителей МП ЭСО, поэтому в скором времени женщина оказалась с детьми на улице. В 2022 г. сыну и дочери Алены арестовали счета из-за того, что самарчанка якобы задолжала за коммуналку в комнате, где она уже не живет несколько лет. Чиновники подали иск, сейчас в Октябрьском районном суде проходят слушания по данному делу.

На данную ситуацию обратили внимание в приемной члена общественной молодежной палаты седьмого созыва при городской думе. На основании доверенности интересы Алены стал представлять Александр Назаров, который начал помогать самарчанке в сборе и оформлении необходимых документов.

18 ноября Александр вместе с Аленой добились приема в администрации города. На встрече присутствовали замминистра минсоцдемографии Самарской области Олег Рубежанский, заместитель начальника департамента опеки и попечительства Ольга Бессольцева. Темой встречи с чиновниками стало предоставление Алене и ее несовершеннолетним детям жилого помещения. С 2019 г. и по настоящее время самарчанка снимает квартиру на деньги с государственных пособий, сама она работает в одном из супермаркетов города.

"Департамент управления имуществом согласился предоставить комнату в общежитии, но не в том, в котором Алена жила, на Николая Панова, а в другом. Кроме того, будет переоформлен договор соцнайма, так как комнату предоставляли на предыдущем месте работы женщины. Что касается самарской прописки, то нам пообещали, что этот вопрос также будет разрешен в ближайшее время", — рассказал нам Александр Назаров.

В понедельник, 21 ноября, запланирована встреча с заместителем руководителя департамента по жилищным вопросам Евгенией Кальченко. 22 ноября в Октябрьском районном суде состоится очередное заседание, на котором будет решаться правомерность начисленной квартплаты и пени за период, когда Алена Хатамова не проживала в общежитии на Панова.

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