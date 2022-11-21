Самарской сироте, которую выгнали из общежития с детьми, дадут жилье

Администрация Самары предоставит другую комнату для сироты Алены Хатамовой, которую два года назад выгнали из общежития с несовершеннолетними детьми, сообщает "КП-Самара".
В 2019 г. женщину попросили освободить комнату в общежитии на ул. Николая Панова. Сама Алена сирота, не имеет прописки в Самарской области, но это не остановило представителей МП ЭСО, поэтому в скором времени женщина оказалась с детьми на улице. В 2022 г. сыну и дочери Алены арестовали счета из-за того, что самарчанка якобы задолжала за коммуналку в комнате, где она уже не живет несколько лет. Чиновники подали иск, сейчас в Октябрьском районном суде проходят слушания по данному делу.
На данную ситуацию обратили внимание в приемной члена общественной молодежной палаты седьмого созыва при городской думе. На основании доверенности интересы Алены стал представлять Александр Назаров, который начал помогать самарчанке в сборе и оформлении необходимых документов.
18 ноября Александр вместе с Аленой добились приема в администрации города. На встрече присутствовали замминистра минсоцдемографии Самарской области Олег Рубежанский, заместитель начальника департамента опеки и попечительства Ольга Бессольцева. Темой встречи с чиновниками стало предоставление Алене и ее несовершеннолетним детям жилого помещения. С 2019 г. и по настоящее время самарчанка снимает квартиру на деньги с государственных пособий, сама она работает в одном из супермаркетов города.
"Департамент управления имуществом согласился предоставить комнату в общежитии, но не в том, в котором Алена жила, на Николая Панова, а в другом. Кроме того, будет переоформлен договор соцнайма, так как комнату предоставляли на предыдущем месте работы женщины. Что касается самарской прописки, то нам пообещали, что этот вопрос также будет разрешен в ближайшее время", — рассказал нам Александр Назаров.
В понедельник, 21 ноября, запланирована встреча с заместителем руководителя департамента по жилищным вопросам Евгенией Кальченко. 22 ноября в Октябрьском районном суде состоится очередное заседание, на котором будет решаться правомерность начисленной квартплаты и пени за период, когда Алена Хатамова не проживала в общежитии на Панова.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.