В 2022 году на объекты "Т Плюс" в Самарской области трудоустроены 30 выпускников профильных учебных заведений

В 2022 году 30 выпускников профильных ВУЗ и колледжей приняты на работу на предприятия ПАО "Т Плюс" в Самарском регионе. Наибольшее число ребят трудоустроилось на Самарскую и Сызранскую ТЭЦ, а также предприятие тепловых сетей. Свой профессиональный путь на станциях они, как правило, начинают с должностей электрослесарь или машинист-обходчик.
Самарский филиал "Т Плюс" активно взаимодействует с профильными учебными заведениями региона, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. В этом году только на Самарской ТЭЦ прошли учебную практику свыше 30 студентов СамГТУ, а 7 ребят трудоустроились.
Эксклюзивным профориентационным проектом ПАО "Т Плюс" этого года стала онлайн-игра "Теплоцентраль". Ее правила созвучны основной деятельности энергокомпании: участникам необходимо построить тепловые сети и подключить к ним объекты, а затем разрешать технологические ситуации, возникающие в процессе работы этого теплосетевого комплекса. Новую игру, разработанную для привлечения в отрасль молодых и перспективных кадров, уже протестировали учащиеся Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.
"Энергокомпания всегда заинтересована в привлечении грамотных амбициозных молодых людей, желающих связать свою жизнь с большой энергетикой. В помощь новым сотрудникам на предприятии действуют различные корпоративные проекты, способствующие дальнейшему профессиональному росту", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала "Т Плюс" можно на официальном сайте компании tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа