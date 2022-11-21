В 2022 году на объекты "Т Плюс" в Самарской области трудоустроены 30 выпускников профильных учебных заведений

В 2022 году 30 выпускников профильных ВУЗ и колледжей приняты на работу на предприятия ПАО "Т Плюс" в Самарском регионе. Наибольшее число ребят трудоустроилось на Самарскую и Сызранскую ТЭЦ, а также предприятие тепловых сетей. Свой профессиональный путь на станциях они, как правило, начинают с должностей электрослесарь или машинист-обходчик.

Самарский филиал "Т Плюс" активно взаимодействует с профильными учебными заведениями региона, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. В этом году только на Самарской ТЭЦ прошли учебную практику свыше 30 студентов СамГТУ, а 7 ребят трудоустроились.

Эксклюзивным профориентационным проектом ПАО "Т Плюс" этого года стала онлайн-игра "Теплоцентраль". Ее правила созвучны основной деятельности энергокомпании: участникам необходимо построить тепловые сети и подключить к ним объекты, а затем разрешать технологические ситуации, возникающие в процессе работы этого теплосетевого комплекса. Новую игру, разработанную для привлечения в отрасль молодых и перспективных кадров, уже протестировали учащиеся Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.

"Энергокомпания всегда заинтересована в привлечении грамотных амбициозных молодых людей, желающих связать свою жизнь с большой энергетикой. В помощь новым сотрудникам на предприятии действуют различные корпоративные проекты, способствующие дальнейшему профессиональному росту", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала "Т Плюс" можно на официальном сайте компании tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62.