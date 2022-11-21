"Говорила про дядю в ФСБ": жена экс-мэра Самары Виктора Тархова дала показания в суде

В понедельник, 21 ноября, в суде Ленинского района Самары допросили Наталью Тархову — жену бывшего мэра Самары Виктора Тархова. Женщина дала показания по делу дочери — Людмилы Тарховой.

Напомним, Людмилу судят по делу о вымогательстве 200 млн рублей у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева.

По версии следствия, Тархова угрожала Милееву оглаской неких сведений о нем, которые считала компроматом. Чтобы этого не произошло, женщина требовала 200 млн рублей. Сама Людмила Тархова вины не признает и утверждает, что якобы просила 200 млн в качестве возврата долга ее отцу. Тархова говорит также, будто бы Милеев занимал деньги, хотя расписок с него не брали. А гарантом возврата долга выступал известный бизнесмен Олег Дьяченко, но Дьяченко умер.

В суде уже были озвучены расшифровки аудиозаписей разговоров Милеева и Тарховой. Из них следует, будто Тархова иногда вообще упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, но перед тем желают заработать.

По версии самой Людмилы Тарховой, озвученной в период судебного процесса, ее подставила адвокат Елена Беленькая.

"Беленькая мне знакома. Характеризовала себя как грамотного адвоката с красным дипломом, со связями. Говорила, что у нее дядя какой-то, который занимает хорошую должность в ФСБ. Она взялась за наши дела. Потом мы узнали что все дела проиграны, хотя она брала деньги за выигрыш. Оказалось, что она нам предоставляла ложные решения судов. Говорила, что выиграла наши процессы, а на самом деле — нет", — сообщила 21 ноября в суде Наталья Тархова.

В частности, Тархова-старшая упомянула "поддельное" решение суда о споре с неким партнером мужа Дубининым.

Наталья Тархова также говорит, что ее дочь лишь пыталась вернуть долг их семьи. И собирали на Александра Милеева не "компромат", а скорее данные о его финансовом состоянии, так как, мол, он утверждал, что денег у него нет. Также Наталья Тархова говорит, что у Беленькой были документы под грифом "Секретно", и это было досье на Милеева.

"У Виктора Александровича такая была манера, он считал, что деньги должны работать и вкладывал. Часто давал в долг, но расписок не брал", — утверждает также Наталья Тархова.

Супруга бывшего мэра заявила, что они с мужем сделали Людмиле доверенность на ведение дел семьи.

"Мы ей дали доверенность на все наше имущество. Она могла продавать и доли в бизнесе. Там несколько предприятий", — сообщила Наталья.

Интересно, что на этом же судебном заседании стало известно, что Беленькая в период следствия заявила об угрозах со стороны Людмилы Тарховой. Беленькая сообщила, что угрожающие заявления звучали в том числе на очной ставке. Сама подсудимая утверждает, будто просто сказала, что хочет подарить юристу надетые на нее "браслеты".

Кроме прочего, в заседании 21 ноября решили приобщить иск Милеева к Тарховой. Он требует 10 млн в качестве компенсации морального ущерба.