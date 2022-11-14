Зампреда правительства Самарской области Александра Фетисова допросили по делу о вымогательстве

В понедельник, 14 ноября, в суде Ленинского района Самары допросили Александра Фетисова. Он является заместителем председателя правительства Самарской области. Александр Фетисов рассказал, что знал об истории с вымогательством 200 млн руб. у зампреда губдумы Александра Милеева.

Напомним, дочь экс-мэра Самары Людмилу Тархову судят за вымогательство у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. По версии следствия, Тархова угрожала Милееву оглаской неких сведений о нем, которые считала компроматом. Чтобы этого не произошло, женщина требовала 200 млн рублей. Сама Людмила Тархова вины не признает и утверждает, что якобы просила 200 млн в качестве возврата долга ее отцу. Тархова говорит, будто бы Милеев занимал деньги, хотя расписок с него не брали. А гарантом возврата долга выступал известный бизнесмен Олег Дьяченко, но Дьяченко умер.

В суде уже были озвучены расшифровки аудиозаписей разговоров Милеева и Тарховой. Из них следует, будто Тархова иногда вообще упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, но перед тем желают заработать.

Свой рассказ 14 ноября Александр Фетисов начал с сообщения, что действительно знаком и по-товарищески относится к Александру Милееву. Их дети учатся в одном классе.

"С Людмила Тарховой мы познакомились после ее звонка весной 2021 года. Раздался звонок с незнакомого мне номера. Я не ответил. Пришла смс, что нужно срочно увидеться и было подписано "Людмила Тархова". Она сказала, что находится в гостинице "Европа". Я ехал в правительство и по пути заехал туда", — сообщил Фетисов суду.

Тархова спросила Фетисова на встрече, знаком ли он с Милеевым. Зампред правительства подтвердил.

"Тогда она сказала, что у нее есть материалы, которые могут навредить его политической карьере. Она сообщила, что настроена на диалог с Александром Владиленовичем, если он готов финансово вложиться. Я спросил, какого рода у нее компромат", — рассказал Александр Фетисов.

По словам зампреда правительства, Людмила Тархова показала ему два сюжета.

"Один — связанный с гомосексуальными отношениями людей (По данным портала, персонаж на видео не очень похож на Милеева — прим. Волга Ньюс), а второй был связан с его сыном. Я задумался о возможных манипуляциях ребенком. Я встретился с Александром Владиленовичем. Сказал свое мнение: что это ахинея, но надо разобраться, почему ребенок попал на съемку. Потом я сказал, что больше не хочу в этом участвовать", — сообщил суду Фетисов.

Зампред правительства также уточнил, что Людмила Тархова предлагала купить компромат, чтоб он не помешал карьере Милеева. Последний на тот момент готовился к выборам.

Кстати, Фетисов сказал, что знал и Дьяченко.

"Версия, что Дьяченко дал в долг сумму в $1,5 млн без расписок не звучала от Людмилы Викторовны при нашей с ней встрече. В 2012 году Александр Владиленович находился в хорошей финансовой форме, я сомневаюсь, что он нуждался в деньгах. К тому же он без проблем мог кредитоваться в банках", — отметил Фетисов.

Отвечая на вопросы о том, мог ли Милеев взять долг под 20%, как звучало в версии стороны защиты, Фетисов ответил, что "такой процент — это безумие".

"К тому же можно проанализировать оборот предприятия Милеева и понять, насколько такие деньги ему могли быть нужны. Да и кредиты в банках давались под проценты меньше", — считает Фетисов.

В этот же день в суде должны были допросить экс-депутата Госдумы Евгения Серпера. Но он не явился и передал, что заболел. Вероятнее всего, его допросят в одном из следующих заседаний. Предполагается, что Серперу тоже предлагали компромат на Милеева.