Зампреда правительства Самарской области Александра Фетисова допросили по делу о вымогательстве

В понедельник, 14 ноября, в суде Ленинского района Самары допросили Александра Фетисова. Он является заместителем председателя правительства Самарской области. Александр Фетисов рассказал, что знал об истории с вымогательством 200 млн руб. у зампреда губдумы Александра Милеева.
Напомним, дочь экс-мэра Самары Людмилу Тархову судят за вымогательство у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. По версии следствия, Тархова угрожала Милееву оглаской неких сведений о нем, которые считала компроматом. Чтобы этого не произошло, женщина требовала 200 млн рублей. Сама Людмила Тархова вины не признает и утверждает, что якобы просила 200 млн в качестве возврата долга ее отцу. Тархова говорит, будто бы Милеев занимал деньги, хотя расписок с него не брали. А гарантом возврата долга выступал известный бизнесмен Олег Дьяченко, но Дьяченко умер.
В суде уже были озвучены расшифровки аудиозаписей разговоров Милеева и Тарховой. Из них следует, будто Тархова иногда вообще упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, но перед тем желают заработать.
Свой рассказ 14 ноября Александр Фетисов начал с сообщения, что действительно знаком и по-товарищески относится к Александру Милееву. Их дети учатся в одном классе.
"С Людмила Тарховой мы познакомились после ее звонка весной 2021 года. Раздался звонок с незнакомого мне номера. Я не ответил. Пришла смс, что нужно срочно увидеться и было подписано "Людмила Тархова". Она сказала, что находится в гостинице "Европа". Я ехал в правительство и по пути заехал туда", — сообщил Фетисов суду.
Тархова спросила Фетисова на встрече, знаком ли он с Милеевым. Зампред правительства подтвердил.
"Тогда она сказала, что у нее есть материалы, которые могут навредить его политической карьере. Она сообщила, что настроена на диалог с Александром Владиленовичем, если он готов финансово вложиться. Я спросил, какого рода у нее компромат", — рассказал Александр Фетисов.
По словам зампреда правительства, Людмила Тархова показала ему два сюжета.
"Один — связанный с гомосексуальными отношениями людей (По данным портала, персонаж на видео не очень похож на Милеева — прим. Волга Ньюс), а второй был связан с его сыном. Я задумался о возможных манипуляциях ребенком. Я встретился с Александром Владиленовичем. Сказал свое мнение: что это ахинея, но надо разобраться, почему ребенок попал на съемку. Потом я сказал, что больше не хочу в этом участвовать", — сообщил суду Фетисов.
Зампред правительства также уточнил, что Людмила Тархова предлагала купить компромат, чтоб он не помешал карьере Милеева. Последний на тот момент готовился к выборам.
Кстати, Фетисов сказал, что знал и Дьяченко.
"Версия, что Дьяченко дал в долг сумму в $1,5 млн без расписок не звучала от Людмилы Викторовны при нашей с ней встрече. В 2012 году Александр Владиленович находился в хорошей финансовой форме, я сомневаюсь, что он нуждался в деньгах. К тому же он без проблем мог кредитоваться в банках", — отметил Фетисов.
Отвечая на вопросы о том, мог ли Милеев взять долг под 20%, как звучало в версии стороны защиты, Фетисов ответил, что "такой процент — это безумие".
"К тому же можно проанализировать оборот предприятия Милеева и понять, насколько такие деньги ему могли быть нужны. Да и кредиты в банках давались под проценты меньше", — считает Фетисов.
В этот же день в суде должны были допросить экс-депутата Госдумы Евгения Серпера. Но он не явился и передал, что заболел. Вероятнее всего, его допросят в одном из следующих заседаний. Предполагается, что Серперу тоже предлагали компромат на Милеева.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.