По делу о вымогательстве 200 млн руб. у зампреда самарской губдумы допросили сотрудника ГК "Аком"

В понедельник, 7 ноября, суд Ленинского района Самары допросил ряд свидетелей по делу о вымогательстве 200 млн руб. у заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева. Среди допрошенных был сотрудник группы компаний "Аком" Павел Коптев. Ранее он сожительствовал с юристом подсудимой Людмилы Тарховой — Еленой Беленькой.

Напомним, дочь экс-мэра Самары Людмилу Тархову судят за вымогательство у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. По версии следствия, Тархова угрожала Милееву оглаской неких сведений о нем, которые считала компроматом. Чтобы этого не произошло, женщина требовала 200 млн рублей. Сама Людмила Тархова вины не признает и утверждает, что якобы просила 200 млн в качестве возврата долга ее отцу. Будто бы Милеев занимал деньги, хотя расписок с него не брали.

В суде уже были озвучены расшифровки аудиозаписей разговоров Милеева и Тарховой. Из них следует, будто Тархова упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, но до того желают заработать. Судя по записям, Милеев говорит, что готов встретиться с "дяденьками из ФСБ". На что Тархова отвечает, что для начала им надо передать хотя бы 5 млн рублей. Позже депутат обратился уже к настоящим сотрудникам УФСБ по Самарской области с заявлением о вымогательстве.

В числе прочего, по версии следствия, Тархова сообщала Милееву, что он пригодился бы ее семье, если бы прошел на выборах в Госдуму. Так, по словам женщины на оглашенной в суде аудиозаписи, ее семья имеет отношение к предприятию "Новитрек" (занимается извлечением "утерянной" нефти из линз на НПЗ, доля в 38,7% принадлежит Виктору Тархову. — прим. Волга Ньюс), у которого закончилась лицензия. А депутат мог бы помочь эту лицензию получить.

Людмила Тархова утверждает, якобы конфликтную ситуацию между ней и Милеевым спровоцировала ее юрист по фамилии Беленькая. Саму Беленькую суд не может допросить — ее не находят по месту жительства. Беленькая же прислала в суд заявление, что не может явиться, так как ближайшие месяцы будет работать в Казахстане.

7 ноября суд смог допросить бывшего сожителя Елены Беленькой.

"С Тарховой я не общался. С Беленькой я раньше состоял в романтических отношениях. Я знал, что у нее есть клиент — Тархова. Тарховой оказывались юридические услуги. Где находится Беленькая сейчас, мне неизвестно. Сам я работаю в ГК "Аком" — группа компаний производит аккумуляторы. Продажей доли "Акома" я никогда не занимался", — рассказал Павел Коптев, отвечая на вопросы.

Также Павел Коптев заявил, что Беленькая не имела отношения к "Акому". Коптев же дал показания о таинственном "сотруднике ФСБ или ГРУ" Михаиле Г., которого, по версии следствия, Тархова для убедительности приводила на встречи с Милеевым.

"Михаил — мой друг детства. Видел его в последний раз весной этого года. Он приезжал на следственные действия. Его опорочили по этому делу. Он к этому делу не имеет отношения. Он рассказал, что ему задавали вопросы о том, участвовал ли он в вымогательстве. Он ответил, что не участвовал", — рассказал Коптев.

Стороны в суде попытались выяснить, как же фамилию настоящего сотрудника спецслужб впутали в возможное вымогательство денег. Предполагается, что его именем пытались давить на Милеева. Хотя на встречи под видом Михаила Г. с Милеевым приводили совсем другого человека.

"Я не могу сказать, работал ли он в ГРУ. Знаю, что был в вооруженных силах. Беленькая видела его на дне рождения у меня несколько лет назад. Его представили просто как Михаил. Я не могу пояснить, знала ли она его фамилию и кем он работает", — рассказал Коптев.

Также Коптев сообщил, что он жил с Еленой Беленькой с 2019 г. по конец 2021 года. Но ему не было известно, что Беленькая представляла "Аком" в налоговых спорах. Напротив, по информации Коптева, налоговые споры "Акома" вели другие юристы.

При этом сама Людмила Тархова попыталась опровергнуть показания Коптева. По ее словам, Коптев ехал с ней и Беленькой в машине непосредственно перед ее (Тарховой) задержанием.

"Беленькая меня постоянно вводила в заблуждение, — утверждает также Людмила Тархова. — Она говорила, что у Павла есть долг в 21 млн и у нее есть документы на "Аком". Это все у меня в телефоне, который у меня изъяли. Беленькая рассказывала, что Михаил — друг Паши и он может решить любой вопрос".

Предполагается, что в ближайшее время в суде могут огласить показания и самой Елены Беленькой. Также в суде исследуют вещественные доказательства, среди которых должен быть изъятый телефон Людмилы Тарховой.